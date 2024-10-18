Возрастное ограничение 18+
Пять перекрытий ожидаются на трассе «Екатеринбург – Тюмень» в районе Белоярского
Фото: Владислав Постников
В «Уралуправтодоре» предупреждают о пяти перекрытиях, которые ожидаются на следующей неделе, на 15-м километре обхода Белоярского трассы «Екатеринбург – Тюмень».
В это время там будут монтировать балки пролётного строения. Объехать перекрытие можно будет через Белоярский.
Напомним, 21 октября планируется перекрытие на трассе «Екатеринбург – Курган».
Перекрытия запланированы на:
– 22 октября с 10-00 до 10-30, с 13-00 до 13-30, с 16-15 до 16-45;
– 23 октября с 10-00 до 10-30, с 13-00 до 13-30;
– 25, 26 и 27 октября с 10-00 до 10-30, с 13-30 до 14-00.
– 22 октября с 10-00 до 10-30, с 13-00 до 13-30, с 16-15 до 16-45;
– 23 октября с 10-00 до 10-30, с 13-00 до 13-30;
– 25, 26 и 27 октября с 10-00 до 10-30, с 13-30 до 14-00.
В это время там будут монтировать балки пролётного строения. Объехать перекрытие можно будет через Белоярский.
Напомним, 21 октября планируется перекрытие на трассе «Екатеринбург – Курган».
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
«Уралуправдтодор» предупреждает автомобилистов о перекрытии на трассе «Екатеринбург – Курган» 21 октября
18 октября 2024
18 октября 2024
Два грузовика столкнулись на свердловской трассе под Заречным
18 октября 2024
18 октября 2024
Шестилетняя девочка пострадала после столкновения Daewoo Matiz с грузовиком на свердловской трассе
10 октября 2024
10 октября 2024