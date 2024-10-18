Пять перекрытий ожидаются на трассе «Екатеринбург – Тюмень» в районе Белоярского

Перекрытия запланированы на:

– 22 октября с 10-00 до 10-30, с 13-00 до 13-30, с 16-15 до 16-45;

– 23 октября с 10-00 до 10-30, с 13-00 до 13-30;

– 25, 26 и 27 октября с 10-00 до 10-30, с 13-30 до 14-00.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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