Более двух тонн гранатов завезли на Урал

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Уральское таможенное управление поделилось некоторыми цифрами, касающимися снабжения региона плодами граната. В частности, обнародовано количество поставки этого фрукта за прошлый месяц.По данным Уральского таможенного управления, в сентябре уральцам привезли 120 тонн гранатов. А всего с начала 2024 года уральские таможенники оформили провоз около трёх сотен тонн экзотического фрукта. Главные поставщики гранатов на Урал — Узбекистан. Почти половина гранатов привозится именно оттуда. Более четверти импорта приходится на Турцию. Кроме того, плоды гранатов импортируются Азербайджаном и Китаем.Самая свежая поставка гранатов на Урал осуществлена вчера: через Октябрьский таможенный пост оформлено более двух тонн гранатов. С учётом того, что это скоропортящаяся продукция, груз оформили в приоритетном порядке, — сообщает отдел по связям с общественностью Уральского таможенного управления.