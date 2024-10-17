В центре Екатеринбурга изуродовали яблони

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В то время, как волонтёры своими силами пытаются озеленить центр Екатеринбурга, другие — за зарплату — изничтожают то, что от деревьев пока что осталось. Поводом становятся, например, строительные работы.Как минимум три яблони на улице Малышева в Екатеринбурге подверглись варварскому отношению со стороны дорожных рабочих, которые меняют асфальт возле банковского здания. На это обратила внимания екатеринбурженка и попыталась выяснить, для чего спиливаются (а то и попросту обламываются) ветки деревьев. Один из рабочих ответил, что ветки мешали работе и, указав на оставшиеся нетронутыми ветви, добавил, что и их нужно спилить тоже.Своими тревогами женщина поделилась в «Чате деревьев» в «Телеграме». Меж тем, сегодня в телеграм-канале «Коренной екатеринбуржец» можно ознакомиться с наблюдениями другого жителя города. Он обратил внимание на то, что достаиваемая на месте снесённой телебашни «УГМК-Арена» окружена заасфальтированной «пустыней», а это значит, что надеяться на хоть какое-то озеленение этой территории можно не рассчитывать.