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Открылась регистрация на Фестиваль креативных индустрий в Свердловской области
Иллюстрация: AI
В Екатеринбурге проходит регистрация участников Фестиваль креативных индустрий в Свердловской области. Мероприятие запланировано на начало ноября и пройдёт во второй раз.
На 5 ноября намечено открытие Фестиваля креативных индустрий. Организует его Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства, министерство инвестицийи и развития правительства Свердловской области, креативный кластер «Домна», а посвящено мероприятие видеоконтенту различных форматов и всевозможных назначений, от видеоблогинга до кинематографа. Соответственно, и среди спикеров намечаются профессионалы в различных областях, связанных с производством кино и видео. Среди самых известных имён — режиссёр, сценарист и продюсер Антон Маслов (сериал «Вампиры средней полосы»), продюсер Алексей Алексеев («Хардкор»), сценарист, режиссёр и директор компании «Red Pepper Film» Иван Соснин («Далёкие близкие»). Они расскажут о том, как использовать нейросети для создания видео, в чём секреты вирусных роликов, где брать бюджеты на создание видеопродукции.
Уже сейчас заявлено более полутора тысяч участников Фестиваля. Регистрация же продолжается — пройти её можно на официальном сайте мероприятия.
На 5 ноября намечено открытие Фестиваля креативных индустрий. Организует его Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства, министерство инвестицийи и развития правительства Свердловской области, креативный кластер «Домна», а посвящено мероприятие видеоконтенту различных форматов и всевозможных назначений, от видеоблогинга до кинематографа. Соответственно, и среди спикеров намечаются профессионалы в различных областях, связанных с производством кино и видео. Среди самых известных имён — режиссёр, сценарист и продюсер Антон Маслов (сериал «Вампиры средней полосы»), продюсер Алексей Алексеев («Хардкор»), сценарист, режиссёр и директор компании «Red Pepper Film» Иван Соснин («Далёкие близкие»). Они расскажут о том, как использовать нейросети для создания видео, в чём секреты вирусных роликов, где брать бюджеты на создание видеопродукции.
Уже сейчас заявлено более полутора тысяч участников Фестиваля. Регистрация же продолжается — пройти её можно на официальном сайте мероприятия.
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