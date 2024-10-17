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Водителя УАЗа, который сбивал камеры-треноги на Серовском тракте, отправили в психлечебницу
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Водителя УАЗа, который сбивал камеры-треноги и мешал другим автомобилистам на Серовском тракте, отправили на лечение в психиатрическую лечебницу, где, как оказалось, его уже знали.
Как рассказали в УГИБДД по Свердловской области, 17 октября в 09.00, в дежурные части сразу нескольких районов региона поступила информация о лихаче, который уничтожает камеры фото и видеофиксации, а также создает аварийные ситуации. Для его задержания были ориентировали наряды гарнизона свердловской полиции. Однако долго искать нарушителя не пришлось. В 12.00 в Екатеринбурге на улице Уральской он попал в ДТП – лихач не выдержал расстояние до впередиидущей машины и врезался в неё. Спустя несколько минут после аварии к нему подъехали сотрудники ГИБДД. Мужчина сразу стал оскорблять их, отказываясь проследовать в служебный автомобиль для оформления аварии. В итоге его решили задержать и отвезти в отделение полиции, чтобы разбираться с ним уже там.
Задержанным оказался 50-летний житель Кушвы со стажем вождения 29 лет. За это время он 17 раз привлекался за нарушение ПДД (в основном за превышение скорости). На мужчину составили несколько протоколов за нападение на сотрудников полиции и их оскорбления. Также сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 167 УК РФ (Умышленные уничтожение или повреждение имущества). На следующий день, 18 октября, Кировский районный суд назначил ему 15 суток ареста.
На данный момент мужчина находится на лечении психиатрической больнице, где ранее уже его проходил, сообщили в УГИБДД.
Как рассказали в УГИБДД по Свердловской области, 17 октября в 09.00, в дежурные части сразу нескольких районов региона поступила информация о лихаче, который уничтожает камеры фото и видеофиксации, а также создает аварийные ситуации. Для его задержания были ориентировали наряды гарнизона свердловской полиции. Однако долго искать нарушителя не пришлось. В 12.00 в Екатеринбурге на улице Уральской он попал в ДТП – лихач не выдержал расстояние до впередиидущей машины и врезался в неё. Спустя несколько минут после аварии к нему подъехали сотрудники ГИБДД. Мужчина сразу стал оскорблять их, отказываясь проследовать в служебный автомобиль для оформления аварии. В итоге его решили задержать и отвезти в отделение полиции, чтобы разбираться с ним уже там.
Задержанным оказался 50-летний житель Кушвы со стажем вождения 29 лет. За это время он 17 раз привлекался за нарушение ПДД (в основном за превышение скорости). На мужчину составили несколько протоколов за нападение на сотрудников полиции и их оскорбления. Также сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 167 УК РФ (Умышленные уничтожение или повреждение имущества). На следующий день, 18 октября, Кировский районный суд назначил ему 15 суток ареста.
На данный момент мужчина находится на лечении психиатрической больнице, где ранее уже его проходил, сообщили в УГИБДД.
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