В США из-за мощного урагана более трёх миллионов человек остались без электричества

Аля Трынова © Вечерние ведомости

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На США обрушился мощный ураган «Милтон». СМИ публикуют фото разрушенных зданий и затопленных улиц, сообщается о первых жертвах.Ураган обрушился на восточное побережье Флориды в среду вечером. Всю ночь экстренные службы устраняли последствия разгула стихии. По последним данным, погибли четыре человека в Сент-Люси, пишет Reuters. Более трёх миллионов человек остались без электричества.СМИ пишут о масштабных затоплениях на территории Диснейленда во Флориде. Многие школы в штате были закрыты, повреждения получил аэропорт Тампы, он должен открыться не позднее завтрашнего дня.Издание сообщает о рухнувшем строительном кране в Сент-Питерсберге, из-за сильного ветра и ливня кран упал на здание, повреждены несколько этажей. Судя по опубликованным снимкам, в городах повалены деревья и светофоры, разрушена крыша местного стадиона.Около 80 000 жителей штата провели минувшую ночь в приютах и местах для временного размещения. Власти призвали людей пока не возвращаться в свои дома, чтобы спасатели могли осмотреть места разрушений, оценить ущерб и безопасность.Между тем, губернатор Флориды на брифинге в четверг заявил, что «это был не худший сценарий», власти утверждают, что были готовы к более масштабным последствиям. Ранее эксперты прогнозировали, что ураган станет одним из самых разрушительных за всю историю наблюдений во Флориде.В регионе сохраняется опасность наводнений, также сообщается о вызванных ураганом торнадо.