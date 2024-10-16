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Дождь с мокрым снегом ждут жителей Свердловской области в выходные
Фото: Владислав Постников
Дождь с мокрым снегом, туман и гололедица на дорогах ожидаются в грядущие выходные в Свердловской области. Такие прогнозы делают уральские метеорологи.
В субботу, 19 октября, в Свердловской области на севере дождь и мокрый снег, а также в отдельных районах региона ночью и утром туман и гололедица на дорогах. Ночью -6...-1°C, днём +4...+9°C. Ветер 2-7 м/сек.
В Екатеринбурге без осадков, но ночью и утром тоже туман. Ночью -5...-3°C, днём +7...+9°C. Ветер 2-7 м/сек.
В воскресенье, 20 октября, в регионе на севере дождь с мокрым снегом. Ночью -3...+2°C, в горах и низинах до -8°C. Днём +5...+10°C. Ветер 3-8 м/сек, местами порывы до 13 м/сек.
В столице Урала без осадков. Ночью -2...0°C, днём +8...+10°C. Ветер 3-8 м/сек.
Прогноз ФГБУ «Уральское УГМС».
В субботу, 19 октября, в Свердловской области на севере дождь и мокрый снег, а также в отдельных районах региона ночью и утром туман и гололедица на дорогах. Ночью -6...-1°C, днём +4...+9°C. Ветер 2-7 м/сек.
В Екатеринбурге без осадков, но ночью и утром тоже туман. Ночью -5...-3°C, днём +7...+9°C. Ветер 2-7 м/сек.
В воскресенье, 20 октября, в регионе на севере дождь с мокрым снегом. Ночью -3...+2°C, в горах и низинах до -8°C. Днём +5...+10°C. Ветер 3-8 м/сек, местами порывы до 13 м/сек.
В столице Урала без осадков. Ночью -2...0°C, днём +8...+10°C. Ветер 3-8 м/сек.
Прогноз ФГБУ «Уральское УГМС».
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