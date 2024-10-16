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Дождь с мокрым снегом ждут жителей Свердловской области в выходные

18.05 Пятница, 18 октября 2024
Фото: Владислав Постников
Дождь с мокрым снегом, туман и гололедица на дорогах ожидаются в грядущие выходные в Свердловской области. Такие прогнозы делают уральские метеорологи.

В субботу, 19 октября, в Свердловской области на севере дождь и мокрый снег, а также в отдельных районах региона ночью и утром туман и гололедица на дорогах. Ночью -6...-1°C, днём +4...+9°C. Ветер 2-7 м/сек.

В Екатеринбурге без осадков, но ночью и утром тоже туман. Ночью -5...-3°C, днём +7...+9°C. Ветер 2-7 м/сек.

В воскресенье, 20 октября, в регионе на севере дождь с мокрым снегом. Ночью -3...+2°C, в горах и низинах до -8°C. Днём +5...+10°C. Ветер 3-8 м/сек, местами порывы до 13 м/сек.

В столице Урала без осадков. Ночью -2...0°C, днём +8...+10°C. Ветер 3-8 м/сек.

Прогноз ФГБУ «Уральское УГМС».

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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18:05 Дождь с мокрым снегом ждут жителей Свердловской области в выходные
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17:17 60 иностранцев доставили в ОП №11 после миграционного рейда в Екатеринбурге
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14:34 «Уралуправдтодор» предупреждает автомобилистов о перекрытии на трассе «Екатеринбург – Курган» 21 октября
14:12 После замедлений YouTube жители Свердловской области стали активнее переходить на NUUM
13:17 Прокуратура проверит, как отлавливают собак в Екатеринбурге, после инцидента на Вторчермете
12:50 Опоздавшего на поезд тюменца сняли с подножки вагона в уральской столице
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