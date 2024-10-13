Крупный пожар потушили ночью в заброшенной мечети в Верхней Пышме

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Минувшей ночью в Верхней Пышме на улице Сыромолотова загорелась заброшенная мечеть. Площадь пожара составила 160 квадратных метров.Как сообщили в областном МЧС, информация о возгорании поступила в 01.17. К месту пожара тут же было направлено 15 человек личного состава и 4 единицы техники. Вместе к 01.38 им удалось локализовать огонь и через час – в 02.42 – ликвидировать горение.Проливка и разбор сгоревши конструкций продолжались до 05.02.