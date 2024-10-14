Более километра сетей теплоснабжения в Полевском отремонтировали по решению суда

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В городе Полевском завершились работы по замене большого участка сетей теплоснабжения. Об этом сообщили представители местной прокуратуры, которые контролировали капремонт.Прокуратуре Полевского пришлось озаботиться состоянием теплосети в городе после того, как выяснилось, что более километра их сильно изношены, а замена не планируется. Это обнаружилось в ходе проведения проверки соблюдения требований законодательства при подготовке объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры к отопительному сезону. По результатам проверки администрации городского округа, управлению муниципальным имуществом был предъявлен иск с требованием обязать чиновников провести капитальный ремонт коммунальной инфраструктуры.Иск судом был удовлетворен, на необходимые ремонтные работы было выделено почти 50 миллионов рублей. Сегодня прокуратура, контролировавшая исполнение решения суда, подтвердила, что сильно изношенный участок теплосетей заменён, капремонт, начавшийся ещё летом, выполнен.