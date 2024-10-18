60 иностранцев доставили в ОП №11 после миграционного рейда в Екатеринбурге

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Ещё один миграционный рейд закончился доставлением иностранных граждан в отделении полиции. Так, вчера, 17 октября, в ОП №11 доставили 60 иностранцев для проверки их личностей.«Некоторые мигранты даже не утруждали себя ношением документов, удостоверяющих личность, и на право пребывания на территории России», – сообщили в городском УМВД.Однако по тогам проверки полицейские составили лишь 6 протоколов. Из них за нарушение правил миграционного учета и 4 протокола за нарушение режима пребывания на территории России. В отношении них будет решаться вопрос о выдворении.В полиции подчеркнули, что на сегодняшний день для представителей МВД в приоритете стоит борьба с незаконной миграцией.