Три автобусных маршрута временно изменят пути следования в уральской столице

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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С 19 октября три автобусных маршрута, следующих под номерами 42, 83 и 86, временно изменят свои пути следования в Екатеринбурге. Об этом Вечерним ведомостям сообщили в мэрии.Автобус №86 будет ходить по улицам Лыжников – Рощинской до конечной «Рощинская», а №42 и №83, следующие до конечной «ЖК Светлый», будут проезжать по улицам Лыжников – Рощинской – Алтайской, после чего снова вернутся к своему привычному маршруту.Подчеркивается, что схемы движения по направлению к центру города не изменятся.