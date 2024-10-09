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Три автобусных маршрута временно изменят пути следования в уральской столице
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
С 19 октября три автобусных маршрута, следующих под номерами 42, 83 и 86, временно изменят свои пути следования в Екатеринбурге. Об этом Вечерним ведомостям сообщили в мэрии.
Автобус №86 будет ходить по улицам Лыжников – Рощинской до конечной «Рощинская», а №42 и №83, следующие до конечной «ЖК Светлый», будут проезжать по улицам Лыжников – Рощинской – Алтайской, после чего снова вернутся к своему привычному маршруту.
Подчеркивается, что схемы движения по направлению к центру города не изменятся.
Автобус №86 будет ходить по улицам Лыжников – Рощинской до конечной «Рощинская», а №42 и №83, следующие до конечной «ЖК Светлый», будут проезжать по улицам Лыжников – Рощинской – Алтайской, после чего снова вернутся к своему привычному маршруту.
Подчеркивается, что схемы движения по направлению к центру города не изменятся.
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