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После замедлений YouTube жители Свердловской области стали активнее переходить на NUUM

14.12 Пятница, 18 октября 2024
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
После замедления YouTube жители Свердловской области начали больше интересоваться другими видеохостингами. Так, по данным аналитиков, к платформе видеоконтента NUUM в сентябре присоединилось в два раза больше пользователей, чем в августе – 39 тысяч человек, против 19,5 тысяч в августе.

Всего же с начала года пользоваться новым видеосервисом стало 335 тысяч жителей региона. Так, Свердловская область вошла в ТОП-5 регионов России, где стали пользоваться этим видеохостингом, уступив только Москве, Санкт-Петербургу, Ростовской и Нижегородской областям.

Только за сентябрь к площадке NUUM присоединился 121 блогер из Свердловской области. Вместе они уже успели разместить на платформе порядка 1800 видеороликов. Всего же общее число видеороликов, созданных жителями уральской столицы и региона, в видеотеке площадки превысило 20 тысяч.

Самыми популярными темами для свердловских блогеров по-прежнему остаются игры (33%), а также музыка (8%) и юмор с кулинарными рецептами (по 7%).

«Екатеринбург для нас – своеобразная лакмусовая бумажка. Это, наверное, единственный нестоличный город России, где количество профессиональных производителей видеоконтента – телевизионных и электронных СМИ, киностудий и кинокомпаний, клипмейкеров и рекламных агентств не уступает столицам. А за профессионалами, как правило, тянутся и самодеятельные видеографы. Так по росту числа новых авторов на платформе NUUN, уральцы уступают только москвичам и петербуржцам»,

– прокомментировала генеральный директор NUUM Наталья Братчикова.


Она также отметила, что на фоне блокировки и замедления традиционных видео и стриминговых платформ, а также их отказа от монетизации контента российских авторов, их площадка становится интереснее для отечественных пользователей, так как в NUUM зрители могут донатить автором. Также в NUUM работает монетизация каналов от размещения рекламы.


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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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14:12 После замедлений YouTube жители Свердловской области стали активнее переходить на NUUM
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