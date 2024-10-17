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Екатеринбуржцу, забившему до смерти полуторамесячного малыша, избрали меру пресечения
Фото: Максим Ефремов для Вечерних ведомостей
В Екатеринбурге 45-летнему Дмитрию Кучину, который в ночь с 15 на 16 октября в квартире на улице Инженерной на Химмаше до смерти забил своего полуторамесячного ребёнка, избрали меру пресечения.
Чкаловский районный суд постановил поместить мужчину под стражу на два месяца, передаёт корреспондент Вечерних ведомостей из зала суда.
Ранее сообщалось, что мужчина приходился погибшему мальчику дедушкой. Однако, по данным «КП-Екатеринбург», Кучин приходился отчимом отцу мальчика Андрею. Сам Андрей в эту роковую ночь находился в зоне боевых действий, пишет издание.
По вменённой статье – убийство малолетнего (пункт «в» части 2 статьи 105 УК РФ) – Кучину грозит от 8 лет до пожизненного заключения. Ранее уроженец Слободо-Туринского района уже неоднократно отбывал наказание за уголовные преступления, рассказали в полиции.
Со слов адвоката Дмитрия Кучина Жанны Калегиной, которая также защищала обвиняемого в истязаниях малолетнего Далера Бобиева участника боевых действий Александра Наумова, Кучин в момент убийства малыша не был ни в состоянии алкогольного опьянения, ни наркотического. Также она заявила, что Дмитрий Кучин не согласен с мерой пресечения в виде заключения под стражу, о которой ходатайствует следствие.
Напомним, обвиняемого в убийстве полуторамесячного мальчика в рамках расследования уголовного дела должны отправить на судебно-медицинскую экспертизу.
Чкаловский районный суд постановил поместить мужчину под стражу на два месяца, передаёт корреспондент Вечерних ведомостей из зала суда.
Ранее сообщалось, что мужчина приходился погибшему мальчику дедушкой. Однако, по данным «КП-Екатеринбург», Кучин приходился отчимом отцу мальчика Андрею. Сам Андрей в эту роковую ночь находился в зоне боевых действий, пишет издание.
По вменённой статье – убийство малолетнего (пункт «в» части 2 статьи 105 УК РФ) – Кучину грозит от 8 лет до пожизненного заключения. Ранее уроженец Слободо-Туринского района уже неоднократно отбывал наказание за уголовные преступления, рассказали в полиции.
Со слов адвоката Дмитрия Кучина Жанны Калегиной, которая также защищала обвиняемого в истязаниях малолетнего Далера Бобиева участника боевых действий Александра Наумова, Кучин в момент убийства малыша не был ни в состоянии алкогольного опьянения, ни наркотического. Также она заявила, что Дмитрий Кучин не согласен с мерой пресечения в виде заключения под стражу, о которой ходатайствует следствие.
Напомним, обвиняемого в убийстве полуторамесячного мальчика в рамках расследования уголовного дела должны отправить на судебно-медицинскую экспертизу.
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