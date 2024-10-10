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Тело упавшего из лодки екатеринбуржца найдено в Челябинской области
Фото: поисковый отряд "ЛизаАлерт" Челябинской области
В Челябинской области завершились поиски екатеринбуржца Андрея Ветренко, который выпал из лодки во время рыбалки 27 сентября. Об этом сообщило поисковое движение «ЛизаАлерт» Челябинской области.
Андрей выпал из лодки на Аргазинском водохранилище в Аргаяшском районе. Его друг, пытаясь спасти товарища, также оказался в воде и начал тонуть. На помощь пришли мимо проплывавшие рыбаки, которые вытащили его на берег и вызвали экстренные службы. Однако Андрея Ветренко не могли найти в течение полумесяца.
Поисковые операции проходили при участии волонтеров и сотрудников МЧС. В результате поисковых мероприятий было обнаружено тело мужчины. Погибшему было 38 лет.
Андрей выпал из лодки на Аргазинском водохранилище в Аргаяшском районе. Его друг, пытаясь спасти товарища, также оказался в воде и начал тонуть. На помощь пришли мимо проплывавшие рыбаки, которые вытащили его на берег и вызвали экстренные службы. Однако Андрея Ветренко не могли найти в течение полумесяца.
Поисковые операции проходили при участии волонтеров и сотрудников МЧС. В результате поисковых мероприятий было обнаружено тело мужчины. Погибшему было 38 лет.
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