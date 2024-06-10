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Пикет против сысертского полигона проходит у представительства свердловского губернатора в Москве
Фото: читатель «Вечерних ведомостей»
Сегодня на одиночный пикет к представительству губернатора Свердловской области в Москве вышел житель села Щелкун и ветеран боевых действий в Чечне Александр Норицин, выступающий против строительства мусорного полигона в Сысертском районе.
По его словам, в представительстве он почувствовал себя «как дома» – поскольку ему сказали, «что вы здесь не нужны, валите отсюдова». В других органах власти в Москве, по словам Норицина, его принимали совсем по-другому, везде относясь с пониманием. Вчера он выходил к центральному штабу «Общероссийского народного фронта».
Ранее Александр Норицин выходил в пикет к резиденции Евгения Куйвашева в Екатеринбурге. В тот день полицейские прервали его акцию, найдя плакат оскорбительным.
Напомним, что жители Сысертского выступают против строительства мусорного полигона, инициаторы появления которого называют его «экокластером», из-за того, что комплекс хотят возвести на землях сельскохозяйственного назначения.
По его словам, в представительстве он почувствовал себя «как дома» – поскольку ему сказали, «что вы здесь не нужны, валите отсюдова». В других органах власти в Москве, по словам Норицина, его принимали совсем по-другому, везде относясь с пониманием. Вчера он выходил к центральному штабу «Общероссийского народного фронта».
Ранее Александр Норицин выходил в пикет к резиденции Евгения Куйвашева в Екатеринбурге. В тот день полицейские прервали его акцию, найдя плакат оскорбительным.
Напомним, что жители Сысертского выступают против строительства мусорного полигона, инициаторы появления которого называют его «экокластером», из-за того, что комплекс хотят возвести на землях сельскохозяйственного назначения.
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