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Мосгорсуд продлил арест Блиновской до 19 августа
Фото: телеграм-канал судов общей юрисдикции Москвы
Московский городской суд продлил арест блогера Елены Блиновской по делу о неуплате налогов и легализации денежных средств.
«Постановлением Московского городского суда удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования о продлении Блиновской Елене Олеговне меры пресечения в виде заключения под стражу до 19 августа 2024 года», — сообщает телеграм-канал судов общей юрисдикции Москвы.
Блиновской было предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 198 УК РФ) и легализации денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления (п. 3б ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).
«Постановлением Московского городского суда удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования о продлении Блиновской Елене Олеговне меры пресечения в виде заключения под стражу до 19 августа 2024 года», — сообщает телеграм-канал судов общей юрисдикции Москвы.
Блиновской было предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 198 УК РФ) и легализации денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления (п. 3б ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).
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