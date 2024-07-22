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В Шале диспетчер отказалась вызывать женщине скорую после укуса клеща
Иллюстрация: Юлия Медведева
Из Шали в реанимационное отделение одной из больниц Екатеринбурга привезли женщину, которую несколько дней назад укусил клещ. До этого ей отказывали в оперативной медицинской помощи, сообщает «Народный фронт».
По словам супруга пациентки, сразу после того, как они заметили присосавшегося клеща, позвонили в скорую, но диспетчер им отказала, сказав: «Станет хуже – звоните». И через пару дней женщине, действительно, стало хуже. В плохом состоянии её госпитализировали в уральскую столицу.
У женщины дома остались четверо детей. Сейчас за ними следит отец семейства.
По словам супруга пациентки, сразу после того, как они заметили присосавшегося клеща, позвонили в скорую, но диспетчер им отказала, сказав: «Станет хуже – звоните». И через пару дней женщине, действительно, стало хуже. В плохом состоянии её госпитализировали в уральскую столицу.
У женщины дома остались четверо детей. Сейчас за ними следит отец семейства.
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