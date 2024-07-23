Возрастное ограничение 18+
Работникам екатеринбургского «Гортранса» обещают с октября повысить зарплаты
Фото: Владислав Постников
Сотрудникам екатеринбургского «Гортранса» в мэрии пообещали серьёзно повысить зарплаты, но только в октябре. Водителям обещают доход выше 80 тысяч рублей, а кондукторам – выше 62 тысяч. При этом сообщается, что средняя зарплата составит 63 тысячи рублей.
Там также отметили, что в январе средняя зарплата на предприятии составляла 43 тысячи рублей.
Также в администрации рассказали, что 15 работникам было выдано жильё, ещё 1 помогли оформить ипотеку. Сообщается, что получить такую помощь может любой сотрудник «Гортранса». Для этого нужно только подать заявление в профсоюз предприятия.
«Уже в октябре работников "Гортранса" ожидает повышение зарплат. Средний показатель составит 63 000 рублей. Доход водителей превысит 80 000 рублей, а кондукторов – 62 000»,
– говорится на городском портале.
Там также отметили, что в январе средняя зарплата на предприятии составляла 43 тысячи рублей.
Также в администрации рассказали, что 15 работникам было выдано жильё, ещё 1 помогли оформить ипотеку. Сообщается, что получить такую помощь может любой сотрудник «Гортранса». Для этого нужно только подать заявление в профсоюз предприятия.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Из-за кадрового дефицита в Свердловской области работодатели стали чаще рассматривать резюме подростков
17 июля 2024
17 июля 2024