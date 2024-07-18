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Глава СК поручил выяснить, почему в свердловском селе из квартиры выгоняют пенсионерку
Фото: Владислав Постников
Глава следственного комитета поручил доложить ему о том, почему в свердловском селе Колчедан из квартиры выселяют пожилую женщину с инвалидностью, которую она занимала по договору социального найма.
Сообщается, следственные органы СКР Свердловской области уже разбираются в ситуации.
Сообщается, следственные органы СКР Свердловской области уже разбираются в ситуации.
«Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко доложить о ходе процессуальной проверки и установленных обстоятельствах»,
– говорится в сообщении Следкома.
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