Глава СК поручил выяснить, почему в свердловском селе из квартиры выгоняют пенсионерку





– говорится в сообщении Следкома. «Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко доложить о ходе процессуальной проверки и установленных обстоятельствах»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Глава следственного комитета поручил доложить ему о том, почему в свердловском селе Колчедан из квартиры выселяют пожилую женщину с инвалидностью, которую она занимала по договору социального найма.Сообщается, следственные органы СКР Свердловской области уже разбираются в ситуации.