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Сильные ливни обещают синоптики в Свердловской области
Фото: Андрей Гоголев
Выходные в Свердловской области будут дождливыми. Синоптики «Уральского гидрометцентра» обещают 27 июля сильные ливни, а также в некоторых районах грозу и крупный град. 28 июля тоже ожидаются сильные дожди.
В субботу, 27 июля, в Свердловской области сильные и очень сильные дожди, а также сильный ливень и в отдельных районах грозу и крупный град. Ночью +8…+13°C, днём +13…+18°C. Ветер 7-12 м/сек, порывы 15-20 м/сек, местами шквалистое усиление 25 м/сек.
В Екатеринбурге сильный дождь. Ночью +11…+13°C, днём +13…+15°C. Ветер 7-12 м/сек.
В воскресенье, 28 июля, в регионе тоже дожди, местами сильные. Ночью +8…+13°C, днём +14…+19°C. Ветер 4-9 м/сек, отдельные порывы до 16 м/сек.
В столице Урала снова дождь. Ночью +10…+12°C, днём +15…+17°C. Ветер 4-9 м/сек.
Синоптики также предупреждают, что 26-29 июля в районах, где будут сильный дожди, ожидается резкие подъёмы уровней воды в небольших реках, а также выход воды на пойму.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
В субботу, 27 июля, в Свердловской области сильные и очень сильные дожди, а также сильный ливень и в отдельных районах грозу и крупный град. Ночью +8…+13°C, днём +13…+18°C. Ветер 7-12 м/сек, порывы 15-20 м/сек, местами шквалистое усиление 25 м/сек.
В Екатеринбурге сильный дождь. Ночью +11…+13°C, днём +13…+15°C. Ветер 7-12 м/сек.
В воскресенье, 28 июля, в регионе тоже дожди, местами сильные. Ночью +8…+13°C, днём +14…+19°C. Ветер 4-9 м/сек, отдельные порывы до 16 м/сек.
В столице Урала снова дождь. Ночью +10…+12°C, днём +15…+17°C. Ветер 4-9 м/сек.
Синоптики также предупреждают, что 26-29 июля в районах, где будут сильный дожди, ожидается резкие подъёмы уровней воды в небольших реках, а также выход воды на пойму.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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