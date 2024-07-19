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О ветре до 25 метров в секунду 26-27 июля предупреждают в свердловском МЧС

09.35 Пятница, 26 июля 2024
Фото: Юлия Кольтенберг
В областном МЧС предупреждают о шквалистом усилении ветра до 25 метров в секунду, а также об очень сильных дождях, ливнях, грозах и крупном граде. Всё это, согласно прогнозам, обрушится на Свердловскую область 26 и 27 июля.

Уральцев призывают отказываться от отдыха на природе.

«Если сильный ветер застал вас на улице держитесь как можно дальше от легких построек, зданий, мостов, эстакад, линий электропередачи, деревьев. Опасность могут представлять элементы кровли и стекол, сорванных ветром. Подобная угроза возрастает вблизи строящихся или ремонтируемых зданий»,

– напомнили спасатели.


Также в МЧС предупреждают о том, что при сильном ветре возможно обострение пожароопасной остановки. В связи с этим граждан просят быть осторожными и не нарушать правила пожарной безопасности.

В случае ЧП необходимо звонить в МЧС по номеру «101» или в экстренные службы по телефону «112».

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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09:24 Более четырёх тысяч нарушений ПДД зарегистрировали за три дня в Свердловской области
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20:10 Екатеринбург стал одним из первых городов России, где запустили новый сервис по заказу спецтехники в аренду
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