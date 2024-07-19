О ветре до 25 метров в секунду 26-27 июля предупреждают в свердловском МЧС





– напомнили спасатели. «Если сильный ветер застал вас на улице держитесь как можно дальше от легких построек, зданий, мостов, эстакад, линий электропередачи, деревьев. Опасность могут представлять элементы кровли и стекол, сорванных ветром. Подобная угроза возрастает вблизи строящихся или ремонтируемых зданий»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В областном МЧС предупреждают о шквалистом усилении ветра до 25 метров в секунду, а также об очень сильных дождях, ливнях, грозах и крупном граде. Всё это, согласно прогнозам, обрушится на Свердловскую область 26 и 27 июля.Уральцев призывают отказываться от отдыха на природе.Также в МЧС предупреждают о том, что при сильном ветре возможно обострение пожароопасной остановки. В связи с этим граждан просят быть осторожными и не нарушать правила пожарной безопасности.В случае ЧП необходимо звонить в МЧС по номеру «101» или в экстренные службы по телефону «112».