Екатеринбург стал одним из первых городов России, где запустили новый сервис по заказу спецтехники в аренду

«В России сформировался рынок так называемой "горячей аренды", когда вместе со спецтехникой предоставляется опытный специалист, который оперирует этой техникой. Это отличает нас от всего мира»,

— сказал Тимур Осипов

Виктор Кондратенко © Вечерние ведомости

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Платформа «Авито Спецтехника» запустила новый сервис по заказу спецтехники в аренду. Разработчики утверждают, что он позволит подобрать необходимую спецтехнику и поставщика с учётом его расположения и рейтинга на Авито.Презентация сервиса прошла на одной из площадок особой экономической зоны «Титановая долина» – бывшей территории аэропорта «Уктус» под Екатеринбургом. Здесь была продемонстрирована работа двух арендованных через «Авито Спецтехнику» манипуляторов, которые обустроили проезд из бетонных плит.Как заявили разработчики, новый онлайн-сервис повысит прозрачность и безопасность рынка аренды спецтехники, а также упростит коммуникацию между заказчиками и поставщиками. Безопасность, в частности, заключается в том, что до момента завершения сделки деньги за услугу зарезервированы на счету Авито, и только когда заказчик подтвердит выполнение услуг, оплата за оказанные услуги будет переведена исполнителю.Целевые аудитории сервиса – малый, средний и крупный бизнес. При этом, как по объёмам заказов, так и по выручке лидирует крупный бизнес. По словам руководителя направления «Аренда» сервиса «Авито Спецтехника» Тимура Осипова, сейчас крупный бизнес нацелен на оптимизацию своих расходов и поэтому, как правило, не содержит большой парк собственной техники, предпочитая арендованную. А вместе с арендованной техникой исполнители в большинстве случаев предоставляют и специалистов.Свердловская область и Челябинск стали одними из первых регионов, где был реализован этот сервис. Кроме того, он вскоре будет запущен в Москве, Санкт-Петербурге и Казани, рассказал «Вечерним ведомостям» Осипов.По словам разработчиков сервиса, его востребованность в Свердловской области велика, поскольку в настоящее время здесь сложилась ситуация, когда активно развивается строительство и промышленность. Для «Титановой долины», где была презентована работа «Авито Спецтехники», необходимость получения таких услуг встала особенно остро.