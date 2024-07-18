Банда подростков обнесла екатеринбургские вейп-шопы на 700 тысяч рублей

публикуют крик души продавцов в телеграм-канале «Злой Екатеринбург».

«На их счету уже пять эпизодов! У нас собраны все материалы, доказательства, лица, социальные сети, скрины сбыта товара и прочее. Грабители уже работают каждую ночь. Личности мы установили самостоятельно и предоставили полиции, они сказали, что всех знают, но ничего не происходит»,