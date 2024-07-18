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Банда подростков обнесла екатеринбургские вейп-шопы на 700 тысяч рублей
Фото: Владислав Постников
Банда подростков кошмарит вейп-шопы на Уралмаше. По словам владельцев торговых точек, они обнесли уже пять магазинов на общую сумму порядка 700 тысяч рублей, но полиция, как утверждается, не реагирует.
Последний налёт, с их слов, был 25 июля ночью, подростки обокрали вейп-шоп на Проспекте Космонавтов, 76 на сумму 150 тысяч рублей. Теперь владельцы точек караулят детей ночами, опасаясь новых нападений.
В пресс-группе городской полиции информационному агентству Ura.ru ситуацию прокомментировали формально, сообщив, что обстоятельства выясняются, и пообещав установить всех причастных к кражам.
«На их счету уже пять эпизодов! У нас собраны все материалы, доказательства, лица, социальные сети, скрины сбыта товара и прочее. Грабители уже работают каждую ночь. Личности мы установили самостоятельно и предоставили полиции, они сказали, что всех знают, но ничего не происходит»,
– публикуют крик души продавцов в телеграм-канале «Злой Екатеринбург».
Последний налёт, с их слов, был 25 июля ночью, подростки обокрали вейп-шоп на Проспекте Космонавтов, 76 на сумму 150 тысяч рублей. Теперь владельцы точек караулят детей ночами, опасаясь новых нападений.
В пресс-группе городской полиции информационному агентству Ura.ru ситуацию прокомментировали формально, сообщив, что обстоятельства выясняются, и пообещав установить всех причастных к кражам.
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