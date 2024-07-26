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В Екатеринбурге самокатчики совершили более 1,2 тысячи нарушений с начала года
Фото: Владислав Постников
С начала года в Екатеринбурге было зарегистрировано 1227 нарушений пользователями средств индивидуальной мобильности (СИМов). Такую статистику приводит заместитель начальника областной ГИБДД Дмитрий Кузнецов.
«По тротуару стало небезопасно ходить. На совещании, которое мы провели с представителями кикшерингов, определены требования, которые сейчас прорабатываются. В том числе по парковке средств индивидуальной мобильности, по ограничениям движения на определенных улицах», – сказал Кузнецов, добавив, что перечень улиц с высокой интенсивностью движения уже направлен мэрии. В будущем этот список будет пополняться. Также на этом ограничения для самокатчиков не закончатся, обещают в ГАИ.
По данным УГИБДД, в 2024 году на территории Свердловской области было зарегистрировано 91 ДТП с участием пользователей СИМ, из них 19 – наезды на детей.
Ранее Дмитрий Кузнецов привёл статистику по автомобильным ДТП.
Напомним, что в июне все кикшеринговые компании уральской столицы подписали соглашения об ограничениях на скорость.
«По тротуару стало небезопасно ходить. На совещании, которое мы провели с представителями кикшерингов, определены требования, которые сейчас прорабатываются. В том числе по парковке средств индивидуальной мобильности, по ограничениям движения на определенных улицах», – сказал Кузнецов, добавив, что перечень улиц с высокой интенсивностью движения уже направлен мэрии. В будущем этот список будет пополняться. Также на этом ограничения для самокатчиков не закончатся, обещают в ГАИ.
По данным УГИБДД, в 2024 году на территории Свердловской области было зарегистрировано 91 ДТП с участием пользователей СИМ, из них 19 – наезды на детей.
Ранее Дмитрий Кузнецов привёл статистику по автомобильным ДТП.
Напомним, что в июне все кикшеринговые компании уральской столицы подписали соглашения об ограничениях на скорость.
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