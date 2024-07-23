Минтруд: россияне будут отдыхать 11 дней в новогодние праздники

Аля Трынова © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Минтруд подготовил проект постановления о переносе выходных дней в 2025 году.В ближайшие новогодние праздники россияне будут отдыхать 11 дней — с 29 декабря по 8 января.«Таким образом, будем отдыхать:- с 29 декабря 2024 г. по 8 января 2025 г.;- с 22 по 23 февраля;- с 8 по 9 марта;- с 1 по 4 мая;- с 8 по 11 мая;- с 12 по 15 июня;- со 2 по 4 ноября;- с 31 декабря 2025 г. по 8 января 2026 г.», — сообщает Минтруд.