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Минтруд: россияне будут отдыхать 11 дней в новогодние праздники
Фото: телеграм-канал Минтруда РФ
Минтруд подготовил проект постановления о переносе выходных дней в 2025 году.
В ближайшие новогодние праздники россияне будут отдыхать 11 дней — с 29 декабря по 8 января.
«Таким образом, будем отдыхать:
- с 29 декабря 2024 г. по 8 января 2025 г.;
- с 22 по 23 февраля;
- с 8 по 9 марта;
- с 1 по 4 мая;
- с 8 по 11 мая;
- с 12 по 15 июня;
- со 2 по 4 ноября;
- с 31 декабря 2025 г. по 8 января 2026 г.», — сообщает Минтруд.
В ближайшие новогодние праздники россияне будут отдыхать 11 дней — с 29 декабря по 8 января.
«Таким образом, будем отдыхать:
- с 29 декабря 2024 г. по 8 января 2025 г.;
- с 22 по 23 февраля;
- с 8 по 9 марта;
- с 1 по 4 мая;
- с 8 по 11 мая;
- с 12 по 15 июня;
- со 2 по 4 ноября;
- с 31 декабря 2025 г. по 8 января 2026 г.», — сообщает Минтруд.
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