Жители Майорки протестуют против массового туризма

Никита Опарин © Вечерние ведомости

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Тысячи людей вышли на улицы Майорки с протестом против массового туризма на острове.Акция прошла в городе Пальма-де-Майорка, на южном побережье острова. Как пишет CNN, протестующие несли плакаты с надписями «Ваш рай — наш кошмар» и «Туристы, мы любим вас, когда вы не покупаете нашу землю».Организаторы акции — активисты объединения «Menys Turisme, Mas Vida» («Меньше туризма, больше жизни»). Они заявляют, что в акции приняли участие около 50 000 человек, хотя полиция оценивает число участников примерно в 12 000. В демонстрации приняли участие около 110 групп и общественных движений, сообщает RTVE.Участники протеста требовали создания альтернативной модели туризма, улучшения общественных услуг, доступа к достойному жилью, а также сохранения и восстановления природных территорий.Эта акция стала частью более широкого сопротивления массовому туризму в Испании, где в последнее время нарастают протесты против его негативного влияния на жизнь местного населения. Ранее в этом месяце в Барселоне протестующие облили туристов водой и прошли маршем по городу, скандируя: «Туристы, возвращайтесь домой».Балеарские острова, куда входит Майорка, в прошлом году привлекли 14,4 миллиона иностранных посетителей, что увеличивает давление на местную инфраструктуру. В ответ на общественные протесты местные власти уже ввели новые правила, запрещающие распитие спиртных напитков на улицах в ключевых туристических зонах на Ибице и Майорке.