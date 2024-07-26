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Тайфун «Гаеми» затопил Манилу и перевернул нефтяной танкер

19.26 Пятница, 26 июля 2024
Иллюстрация: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
В четверг филиппинская столица Манила оказалась под водой в результате проливных дождей и оползней, вызванных тайфуном «Гаеми».

Непрерывные мощные ливни привели к массовым наводнениям, которые унесли жизни по меньшей мере 13 человек, более 600 000 жителей были вынуждены покинуть свои дома.

Как пишет CNN, в Маниле и окружающих районах уровень воды достиг высоты одноэтажных зданий, из-за чего людям пришлось укрываться на крышах своих домов. В провинции Рисаль, восточнее столицы, вода достигла высоты примерно в половину человеческого роста.

Спасательные службы продолжают эвакуировать жителей из затопленных районов.

Нефтяной танкер, перевозивший более миллиона литров мазута, перевернулся у побережья Батаана из-за сильных ветров и высоких волн, вызванных тайфуном. Об этом сообщила Береговая охрана Филиппин в четверг. 16 членов экипажа были спасены, но поиски одного пропавшего продолжаются. Воздушные средства береговой охраны задействованы для мониторинга разлива нефти.

Тайфун также обрушился на Тайвань. Как сообщалось ранее, по меньшей мере два человека погибли, почти 300 получили ранения. Были отменены рейсы, закрыты школы и финансовые рынки.

Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший заявил о необходимости срочной оценки ущерба и направил медицинские и спасательные службы в пострадавшие районы.

Филиппинский Красный Крест обратился с экстренным призывом о пожертвованиях, чтобы помочь тысячам пострадавших.

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Никита Опарин © Вечерние ведомости


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