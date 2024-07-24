Аля Трынова © Вечерние ведомости

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Мигранты в России совершают менее 4% преступлений.Официальные данные СКР и Верховного суда проанализировал телеграм-канал «Антифа ру».На этой неделе Следственный комитет РФ опубликовал данные о преступлениях, совершённых мигрантами.«Так, в истекшем (2023 — прим. ред.) году иностранцами совершена 21 тысяча преступлений, что на 6% ниже показателя прошлого года», — говорится в сообщении на сайте ведомства.Эти цифры совпадают с данными Верховного суда РФ, опубликованными в марте этого года, отмечает телеграм-канал «Антифа ру».«Согласно “Отчету о демографических признаках осужденных”, в 2023 году было осуждено 21 446 иностранцев, тогда как общее количество осужденных составило 555 743. Таким образом, иностранцы составляют 3,86% от общего числа осужденных», — пишут авторы, обращая внимание на недопустимость «антимигрантских настроений» в обществе.Между тем, как уточняют в СК, возросло число преступлений, которые совершают именно мигранты-нелегалы. «Более чем втрое увеличилось число преступлений, совершенных лицами, незаконно находящимися на территории России: с 1 787 до 6 082 деяний», — отмечают в ведомстве.Тем не менее в СКР утверждают, что ситуация в миграционной среде «продолжает оставаться острой».