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В Артёмовском убрали свалку у перекрестка улиц Комиссаровой и Пугачева

10.29 Пятница, 26 июля 2024
Фото: Владислав Постников (архивное фото)
Администрация Артёмовского после замечания от прокуратура убрала горы мусора, которые по неизвестным причинам скапливались в частном секторе возле перекрестка улиц Комиссаровой и Пугачева.

Так как скопление «твёрдых бытовых отходов» в этом месте было незаконным, местная прокуратура внесла главе Артемовского городского округа об устранении нарушений земельного и природоохранного законодательства, и вопрос решился.

«По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования нарушения устранены: несанкционированная свалка ликвидирована»,

– сообщили в областной прокуратуре.


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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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20:51 Четверть объектов культурного наследия Свердловской области прошло «народный мониторинг»
20:30 Пьяному угонщику из Ачита придётся принудительно потрудиться
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