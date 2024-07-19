В Артёмовском убрали свалку у перекрестка улиц Комиссаровой и Пугачева





– сообщили в областной прокуратуре. «По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования нарушения устранены: несанкционированная свалка ликвидирована»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Администрация Артёмовского после замечания от прокуратура убрала горы мусора, которые по неизвестным причинам скапливались в частном секторе возле перекрестка улиц Комиссаровой и Пугачева.Так как скопление «твёрдых бытовых отходов» в этом месте было незаконным, местная прокуратура внесла главе Артемовского городского округа об устранении нарушений земельного и природоохранного законодательства, и вопрос решился.