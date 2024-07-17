Возрастное ограничение 18+
Депутат ГД предлагает платить по 100 тысяч за сообщения о мигрантах нелегалах
Фото: Вечерние ведомости
Депутат ГД Каргинов (ЛДПР) предлагает платить жителям за сообщения о мигрантах нелегалах. Предлагаемая сумма «вознаграждения» — 100 тысяч рублей.
«Предлагаю ввести систему вознаграждения в размере 100 тысяч рублей за сообщение о незаконном проживании мигрантов в квартирах», — пишет депутат в телеграм-канале.
По его мнению, эта инициатива поможет «выявить и нейтрализовать нелегальные миграционные сети, которые опасны для общества». Депутат считает, что за вознаграждение люди будут «более активно сообщать о нелегалах».
Аргументируя свое предложение, он утверждает, что «преступления, совершенные мигрантами, становятся все более жестокими».
«Соответствующее обращение подготовил и отправил министру внутренних дел Российской Федерации В.А. Колокольцеву», — добавил Каргинов.
Днём ранее он написал пост, в котором заявил, что «вечная проблема с нелегалами в России уже порядком всем надоела».
По его словам, ЛДПР внесла в Госдуму законопроект «о депортации мигрантов, не имеющих сертификат о подтверждении знания русского языка». «Причем отправляться на родину они будут за свой счет <...> Пусть за своих нелегалов расплачиваются их консульства», — написал парламентарий.
Также он добавил, что стране «не нужны дармоеды».
Напомним, ранее в регионах РФ предложили платить жителям за сообщения в органы о нетрезвых водителях.
«Предлагаю ввести систему вознаграждения в размере 100 тысяч рублей за сообщение о незаконном проживании мигрантов в квартирах», — пишет депутат в телеграм-канале.
По его мнению, эта инициатива поможет «выявить и нейтрализовать нелегальные миграционные сети, которые опасны для общества». Депутат считает, что за вознаграждение люди будут «более активно сообщать о нелегалах».
Аргументируя свое предложение, он утверждает, что «преступления, совершенные мигрантами, становятся все более жестокими».
«Соответствующее обращение подготовил и отправил министру внутренних дел Российской Федерации В.А. Колокольцеву», — добавил Каргинов.
Днём ранее он написал пост, в котором заявил, что «вечная проблема с нелегалами в России уже порядком всем надоела».
По его словам, ЛДПР внесла в Госдуму законопроект «о депортации мигрантов, не имеющих сертификат о подтверждении знания русского языка». «Причем отправляться на родину они будут за свой счет <...> Пусть за своих нелегалов расплачиваются их консульства», — написал парламентарий.
Также он добавил, что стране «не нужны дармоеды».
Напомним, ранее в регионах РФ предложили платить жителям за сообщения в органы о нетрезвых водителях.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Свердловский депутат пригласил чиновников и кикшеринговые компании прогуляться и посмотреть на самокатчиков
17 июля 2024
17 июля 2024