Депутат ГД предлагает платить по 100 тысяч за сообщения о мигрантах нелегалах

Аля Трынова © Вечерние ведомости

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Депутат ГД Каргинов (ЛДПР) предлагает платить жителям за сообщения о мигрантах нелегалах. Предлагаемая сумма «вознаграждения» — 100 тысяч рублей.«Предлагаю ввести систему вознаграждения в размере 100 тысяч рублей за сообщение о незаконном проживании мигрантов в квартирах», — пишет депутат в телеграм-канале.По его мнению, эта инициатива поможет «выявить и нейтрализовать нелегальные миграционные сети, которые опасны для общества». Депутат считает, что за вознаграждение люди будут «более активно сообщать о нелегалах».Аргументируя свое предложение, он утверждает, что «преступления, совершенные мигрантами, становятся все более жестокими».«Соответствующее обращение подготовил и отправил министру внутренних дел Российской Федерации В.А. Колокольцеву», — добавил Каргинов.Днём ранее он написал пост, в котором заявил, что «вечная проблема с нелегалами в России уже порядком всем надоела».По его словам, ЛДПР внесла в Госдуму законопроект «о депортации мигрантов, не имеющих сертификат о подтверждении знания русского языка». «Причем отправляться на родину они будут за свой счет <...> Пусть за своих нелегалов расплачиваются их консульства», — написал парламентарий.Также он добавил, что стране «не нужны дармоеды».Напомним, ранее в регионах РФ предложили платить жителям за сообщения в органы о нетрезвых водителях.