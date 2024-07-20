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В Калужской области потерпел крушение вертолет Ми-28, экипаж погиб
Иллюстрация: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
В Жиздринском районе Калужской области потерпел крушение вертолет Ми-28. Экипаж погиб.
«Сегодня ночью в результате крушения вертолета Ми-28 погибли летчики. Экипаж нес боевое дежурство», — написал в телеграм-канале губернатор Владислав Шапша.
В Минобороны заявили, что вертолет потерпел крушение при выполнении планового полета. Предварительная причина – техническая неисправность, заявили в ведомстве.
Сообщается, что на земле разрушений нет. На месте работает комиссия ВКС России.
«Сегодня ночью в результате крушения вертолета Ми-28 погибли летчики. Экипаж нес боевое дежурство», — написал в телеграм-канале губернатор Владислав Шапша.
В Минобороны заявили, что вертолет потерпел крушение при выполнении планового полета. Предварительная причина – техническая неисправность, заявили в ведомстве.
Сообщается, что на земле разрушений нет. На месте работает комиссия ВКС России.
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