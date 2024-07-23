СМИ: более 87% Средиземного моря загрязнено микропластиком

Никита Опарин © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Загрязнение Средиземного моря микропластиком угрожает здоровью туристов и местных жителей.Более 87% Средиземного моря загрязнено микропластиком и другими вредными веществами: металлами и промышленными химикатами, утверждают экологи.Это создает риски для здоровья 150 миллионов человек, живущих вдоль побережья, и 270 миллионов туристов, которые ежегодно посещают этот регион.По данным CNN, Египет, Турция и Италия вносят наибольшее количество пластика в море (как утверждается, речь о 0,25 миллиона тонн, 0,11 миллиона тонн и 0,04 миллиона тонн пластика в год соответственно).Медицинские эксперты предупреждают, что люди могут получать микропластик из водной среды при употреблении в пищу морепродуктов. Например, чаще всего микропластик попадает в организм человека при употреблении таких морепродуктов, как морской окунь, скумбрия и двустворчатые моллюски. Чем больше этих продуктов в рационе, тем больше частиц микропластика может попасть в организм.Несмотря на ужесточение экологического регулирования, туристы и местные жители по-прежнему выбрасывают пластиковые бутылки в море и оставляют мусор на пляжах.Средиземное море, содержащее 7,5% мировой морской фауны и 18% мировой морской флоры, сильно страдает от загрязнения. Рыболовство, оцениваемое в 4,6 миллиарда евро, также понесло значительный ущерб: за последние 50 лет морские уловы сократились на 34%.В исследовании Института охраны морской среды в Греции за 2023 год говорится о том, что микропластик был обнаружен в желудочно-кишечном тракте морских млекопитающих и черепах, погибших в Средиземном море.