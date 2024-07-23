Эль-Ниньо — это климатическое явление, характеризующееся аномально тёплой поверхностью воды в центральной и восточной частях экваториальной части Тихого океана. Это явление происходит в среднем каждые 2–7 лет и длится около 9–12 месяцев, хотя его интенсивность и продолжительность могут варьироваться.

Никита Опарин © Вечерние ведомости

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Климатологи назвали самый жаркий день на планете за всю историю наблюдений.Новый температурный рекорд был зафиксирован 21 июля 2024 года, день стал самым жарким с момента начала систематических наблюдений в середине ХХ века.Средняя глобальная температура достигла 17,09 градуса Цельсия (62,76 градуса по Фаренгейту), что лишь на 0,01 градуса превышает предыдущий рекорд 2023 года. Данные приводит служба по изменению климата программы «Коперник» Европейского союза.Этот рекордно теплый день совпал с широкомасштабными волнами жары, охватившими множество регионов планеты.Такие высокие температуры связаны с комплексом факторов, включая естественные климатические явления, такие как Эль-Ниньо, и антропогенные изменения, главным образом, увеличение выбросов парниковых газов в результате сжигания ископаемого топлива.По данным CNN, ученые предупреждают, что этот новый рекорд может быть не последним, так как изменения климата продолжают ускоряться.Кроме того, аномально высокие температуры зафиксированы в Антарктиде, что вызывает обеспокоенность из-за возможного повышения уровня моря.Эти данные свидетельствуют о глобальном климатическом кризисе, который требует срочных мер для предотвращения катастрофических последствий.