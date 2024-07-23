Возрастное ограничение 18+

Климатологи назвали самый жаркий день на планете за всю историю наблюдений

18.30 Пятница, 26 июля 2024
Фото: Вечерние ведомости
Климатологи назвали самый жаркий день на планете за всю историю наблюдений.

Новый температурный рекорд был зафиксирован 21 июля 2024 года, день стал самым жарким с момента начала систематических наблюдений в середине ХХ века.

Средняя глобальная температура достигла 17,09 градуса Цельсия (62,76 градуса по Фаренгейту), что лишь на 0,01 градуса превышает предыдущий рекорд 2023 года. Данные приводит служба по изменению климата программы «Коперник» Европейского союза.

Этот рекордно теплый день совпал с широкомасштабными волнами жары, охватившими множество регионов планеты.

Такие высокие температуры связаны с комплексом факторов, включая естественные климатические явления, такие как Эль-Ниньо, и антропогенные изменения, главным образом, увеличение выбросов парниковых газов в результате сжигания ископаемого топлива.

Эль-Ниньо — это климатическое явление, характеризующееся аномально тёплой поверхностью воды в центральной и восточной частях экваториальной части Тихого океана. Это явление происходит в среднем каждые 2–7 лет и длится около 9–12 месяцев, хотя его интенсивность и продолжительность могут варьироваться.


По данным CNN, ученые предупреждают, что этот новый рекорд может быть не последним, так как изменения климата продолжают ускоряться.

Кроме того, аномально высокие температуры зафиксированы в Антарктиде, что вызывает обеспокоенность из-за возможного повышения уровня моря.

Эти данные свидетельствуют о глобальном климатическом кризисе, который требует срочных мер для предотвращения катастрофических последствий.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Никита Опарин © Вечерние ведомости


Поддержать редакцию

Похожие материалы
Суды Свердловской области завалены уголовными делами
23 июля 2024
В Екатеринбурге второй день ищут ушедшую из больницы пенсионерку с потерей памяти
19 июля 2024
В Верхней Пышме провели огромный хоровод
20 июля 2024
В Екатеринбурге пройдет open-air фестиваль ВНИЗ совмество с приютом «Надин Ковчег»
24 июля 2024

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Свердловские власти хотят «вовлечь в хозяйственный оборот» территорию лесопарка, где находятся останки Николая II

И это уже не первая попытка сократить территорию Железнодорожного лесопарка
Новости дня
  • Новости
    регионов
  • Россия
    и мир
19:54 В Лесном автопредприятие выплатит полмиллиона рублей травмированному слесарю
19:39 Пожар в жилом доме Каменска-Уральского выгнал жильцов на улицу
19:09 На основе материалов Ельцин Центра американец снял масштабный документальный фильм
18:25 Рисовать совушек поучат детей и их родителей в Доме Маклецкого
18:15 Сильные ливни обещают синоптики в Свердловской области
17:38 Прокуратура проверит лагерь «Звёздный» в Горноуральском округе после выпадения ребёнка из окна
17:23 Быстрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за нарушения прав пенсионерки-инвалида из уральского села
15:36 Первоуральский суд расторг брак местной жительницы с иностранцем
15:09 Глава СК поручил выяснить, почему в свердловском селе из квартиры выгоняют пенсионерку
14:45 Росреестр: по 94 процентам объектов недвижимости Пермского края в ЕГРН внесены сведения о правах
14:42 Ученые Пермского политеха разработали модель системы для глубокого сверления
14:38 На свердловской трассе 16-летний юноша на питбайке угодил под грузовик
14:07 В Свердловской области пятые сутки ищут 20-летнего парня с ДЦП
13:30 Банда подростков обнесла екатеринбургские вейп-шопы на 700 тысяч рублей
13:05 В Шале диспетчер отказалась вызывать женщине скорую после укуса клеща
12:50 Суд отказал заказчику убийства ирбитского депутата в УДО
11:46 В Екатеринбурге самокатчики совершили более 1,2 тысячи нарушений с начала года
11:29 Причиной половины ДТП в Свердловской области назвали плохие дороги
10:51 Работникам екатеринбургского «Гортранса» обещают с октября повысить зарплаты
10:29 В Артёмовском убрали свалку у перекрестка улиц Комиссаровой и Пугачева
10:05 Глава свердловского фонда капремонта призвал больше рожать, чтобы закрыть дефицит электриков
09:35 О ветре до 25 метров в секунду 26-27 июля предупреждают в свердловском МЧС
09:24 Более четырёх тысяч нарушений ПДД зарегистрировали за три дня в Свердловской области
20:51 Четверть объектов культурного наследия Свердловской области прошло «народный мониторинг»
20:30 Пьяному угонщику из Ачита придётся принудительно потрудиться
Все новости
19:26 Тайфун «Гаеми» затопил Манилу и перевернул нефтяной танкер
18:56 СМИ: более 87% Средиземного моря загрязнено микропластиком
18:30 Климатологи назвали самый жаркий день на планете за всю историю наблюдений
17:33 В Канаде из-за мощного лесного пожара эвакуированы тысячи жителей
16:44 В Скопине возбудили уголовное дело о краже железнодорожного моста
13:20 Песков назвал коэффициент рождаемости страшно низким для России
19:20 Из-за тайфуна на юго-востоке Китая эвакуировали свыше 156 тысяч человек
18:47 В Скопине похитили железнодорожный мост
18:11 Мигранты в России совершают менее 4% преступлений
17:23 В СФ разработали законопроект о госрегулировании квестов
16:10 В Германии экоактивисты помешали работе крупнейшего аэропорта, отменены 140 рейсов
15:45 В России на 15,6% выросла стоимость приготовления окрошки
14:33 СК: в Москве мужчина напал на мать с младенцем и попытался похитить ребёнка
13:39 Минтруд: россияне будут отдыхать 11 дней в новогодние праздники
13:17 В Калужской области потерпел крушение вертолет Ми-28, экипаж погиб
18:07 В СК установили личность подозреваемого в подрыве внедорожника в Москве
17:35 Мосгорсуд продлил арест Блиновской до 19 августа
17:03 Жители Майорки протестуют против массового туризма
16:15 В Москве площадь Европы официально переименовали в площадь Евразии
15:47 РАН будет проверять школьные учебники на научную обоснованность
15:04 В Дагестане после квеста с двумя погибшими арестовали 18-летнего аниматора
14:37 Минтруд: МРОТ в 2025 году будет увеличен до 22 440 рублей
13:57 Оползни в Эфиопии унесли жизни более 200 человек
13:23 На севере Москвы взорвался внедорожник, пострадали два человека
18:34 ГД расширила критерии, по которым организации могут признать нежелательными в РФ
Новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK