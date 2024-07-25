Из-за тайфуна на юго-востоке Китая эвакуировали свыше 156 тысяч человек

Вероника Лекомцева © Вечерние ведомости

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Из китайской провинции Фуцзянь эвакуировали 156 800 человек.По данным агентства Xinhua, к вечеру 25 июля тропический циклон ураганной силы «Гаеми» обрушится на побережье Китая.В провинции приостановили движение пассажирских поездов, отменено 100 авиарейсов и 70 паромных маршрутов. В некоторых населенных пунктах региона уже выпало больше 170 мм осадков.Ранее из-за этого же тайфуна центральное метеорологическое управление Китая объявило наивысший красный уровень опасности.Тайфун вызвал сильный ветер и дожди. Повалены около двух тысяч деревьев, повреждены дороги и автомобили, тысячи домохозяйств остались без электроэнергии.На Тайване погибли два человека погибли, 201 пострадал.