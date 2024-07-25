Пьяному угонщику из Ачита придётся принудительно потрудиться

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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К принудительным работам приговорили жителя Ачитского района Свердловской области, который взял чужой автомобиль «покататься». Преступление было отягчено тем, что «катался» угонщик в нетрезвом состоянии.Своё преступление мужчина совершил 29 апреля текущего года. Крепко выпив, он оказался в ночное время на улице деревни Ялым. При нём уже были ключи от чужого автомобиля марки «LADA 212140». Усевшись в легковушку, как в свою, он завёл машину и выехал на ней на загородную дорогу, хотя не имел на это никаких прав, включая водительских.Долго покататься у пьяного угонщика не получилось. Не справившись с управлением, он съехал с проезжей части и «тормознул» об дерево. Машина при этом загорелась.Апрельские «подвиги» жителя Ачита рассматривали в Красноуфимском районном суде. Судили его сразу по двум статьям — за угон и за «рецедивное» управление автомобилем в состоянии опьянения. Наказанием для него станет 2 года принудительных работ, с удержанием 10 процентов заработка в доход государства и четырёхлетнее лишение права управления транспортными средствами. Приговор не вступил в законную силу, — уточняет прокуратура Свердловской области.