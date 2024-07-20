В Лесном автопредприятие выплатит полмиллиона рублей травмированному слесарю

«Установлено, что работодателем допущены нарушения законодательства, выразившиеся в недостатках в организации рабочих мест, а именно в отсутствии переходных мостиков или щитов, полностью перекрывающих неэксплуатируемые части осмотровой канавы, недостатках в создании и обеспечении функционирования системы управления охраной труда, в не реализации базового процесса системы управления охраной труда – оценке профессиональных рисков, в не принятии исчерпывающих мер по исключению или снижению уровня риска, направленных на сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности. Кроме того, согласно акту о производственной травме, одной из причин несчастного случая стало внезапное ухудшение состояния здоровья пострадавшего (головокружение)», — заключили прокурорские работники и передали материалы проверки в суд.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Прокуратура ЗАТО город Лесной через суд взыскала с автотранспортного предприятия полмиллиона рублей в качестве компенсации морального вреда одному из работников. Мужчина осенью прошлого года получил травму на рабочем месте.Несчастный случай на производстве произошёл 16 ноября 2023 года. На территории акционерного общества «Автотранспортное предприятие» в городе Лесной слесарь компании, исполняя трудовые обязанности, получил серьёзные травмы. Врачи поставили пострадавшему целый «букет» страшных диагнозов: закрытый перелом тела и поперечных отростков С2 позвонка со смещением, ушиб спинного мозга, закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга 2 степени. Даже после прохождения лечения мужчина не смог восстановиться полностью и получил инвалидность третьей группы.По факту травмирования работника прокуратура Лесного «по горячим следам» устроила проверку предприятия на обеспечение работодателем безопасных условия труда своим рабочим. В ходе проверки были обнаружены многочисленные нарушения.Дело о компенсации морального вреда пострадавшему на производстве рассматривал городской суд Лесного. Результатом стало решение взыскать в пользу пострадавшего с АО «Автотранспортное предприятие» компенсацию морального вреда в размере 500 тысяч рублей. Таким образом, суд удовлетворил исковые требования прокурора в полном объеме, но решение пока не вступило в законную силу и возможно обжалование, — поясняет прокуратура Свердловской области.