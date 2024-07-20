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В Лесном автопредприятие выплатит полмиллиона рублей травмированному слесарю
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние Ведомости
Прокуратура ЗАТО город Лесной через суд взыскала с автотранспортного предприятия полмиллиона рублей в качестве компенсации морального вреда одному из работников. Мужчина осенью прошлого года получил травму на рабочем месте.
Несчастный случай на производстве произошёл 16 ноября 2023 года. На территории акционерного общества «Автотранспортное предприятие» в городе Лесной слесарь компании, исполняя трудовые обязанности, получил серьёзные травмы. Врачи поставили пострадавшему целый «букет» страшных диагнозов: закрытый перелом тела и поперечных отростков С2 позвонка со смещением, ушиб спинного мозга, закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга 2 степени. Даже после прохождения лечения мужчина не смог восстановиться полностью и получил инвалидность третьей группы.
По факту травмирования работника прокуратура Лесного «по горячим следам» устроила проверку предприятия на обеспечение работодателем безопасных условия труда своим рабочим. В ходе проверки были обнаружены многочисленные нарушения.
Дело о компенсации морального вреда пострадавшему на производстве рассматривал городской суд Лесного. Результатом стало решение взыскать в пользу пострадавшего с АО «Автотранспортное предприятие» компенсацию морального вреда в размере 500 тысяч рублей. Таким образом, суд удовлетворил исковые требования прокурора в полном объеме, но решение пока не вступило в законную силу и возможно обжалование, — поясняет прокуратура Свердловской области.
Несчастный случай на производстве произошёл 16 ноября 2023 года. На территории акционерного общества «Автотранспортное предприятие» в городе Лесной слесарь компании, исполняя трудовые обязанности, получил серьёзные травмы. Врачи поставили пострадавшему целый «букет» страшных диагнозов: закрытый перелом тела и поперечных отростков С2 позвонка со смещением, ушиб спинного мозга, закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга 2 степени. Даже после прохождения лечения мужчина не смог восстановиться полностью и получил инвалидность третьей группы.
По факту травмирования работника прокуратура Лесного «по горячим следам» устроила проверку предприятия на обеспечение работодателем безопасных условия труда своим рабочим. В ходе проверки были обнаружены многочисленные нарушения.
«Установлено, что работодателем допущены нарушения законодательства, выразившиеся в недостатках в организации рабочих мест, а именно в отсутствии переходных мостиков или щитов, полностью перекрывающих неэксплуатируемые части осмотровой канавы, недостатках в создании и обеспечении функционирования системы управления охраной труда, в не реализации базового процесса системы управления охраной труда – оценке профессиональных рисков, в не принятии исчерпывающих мер по исключению или снижению уровня риска, направленных на сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности. Кроме того, согласно акту о производственной травме, одной из причин несчастного случая стало внезапное ухудшение состояния здоровья пострадавшего (головокружение)», — заключили прокурорские работники и передали материалы проверки в суд.
Дело о компенсации морального вреда пострадавшему на производстве рассматривал городской суд Лесного. Результатом стало решение взыскать в пользу пострадавшего с АО «Автотранспортное предприятие» компенсацию морального вреда в размере 500 тысяч рублей. Таким образом, суд удовлетворил исковые требования прокурора в полном объеме, но решение пока не вступило в законную силу и возможно обжалование, — поясняет прокуратура Свердловской области.
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