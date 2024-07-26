Рисовать совушек поучат детей и их родителей в Доме Маклецкого

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Дожди в Екатеринбурге зарядили надолго, как минимум на четыре дня, и тем из родителей, кто ломают головы над тем, чем в выходные занять своих непосед, можно посоветовать обратить внимание на мастер класс, который пройдёт в выходные в Доме Маклецкого.Воскресный мастер-класс под названием «Сидела сова — умная голова» посвящён традиционной уральской росписи. В первую очередь — изображению сов, которые у уральцев в прежние времена считались оберегом. В рамках занятия педагог Екатерина Шкель покажет образцы уральских «оберегательных» сов, расскажет об их особенностях и объяснит культурное значение. А главное — дети и их родители смогут научиться создавать деревянных росписных совушек. Для этого даже не нужно приносить с собой материалы — организаторы мастер-класса обещают обеспечить участников всем необходимым для рукоделия.Мастер-класс «Сидела сова — умная голова» запланирован в Доме Маклецкого (улица Тургенева, 15) на воскресенье, 28 июля. Начало в три часа дня.