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Рисовать совушек поучат детей и их родителей в Доме Маклецкого
Иллюстрация: Музей истории Екатеринбурга / m-i-e.ru
Дожди в Екатеринбурге зарядили надолго, как минимум на четыре дня, и тем из родителей, кто ломают головы над тем, чем в выходные занять своих непосед, можно посоветовать обратить внимание на мастер класс, который пройдёт в выходные в Доме Маклецкого.
Воскресный мастер-класс под названием «Сидела сова — умная голова» посвящён традиционной уральской росписи. В первую очередь — изображению сов, которые у уральцев в прежние времена считались оберегом. В рамках занятия педагог Екатерина Шкель покажет образцы уральских «оберегательных» сов, расскажет об их особенностях и объяснит культурное значение. А главное — дети и их родители смогут научиться создавать деревянных росписных совушек. Для этого даже не нужно приносить с собой материалы — организаторы мастер-класса обещают обеспечить участников всем необходимым для рукоделия.
Мастер-класс «Сидела сова — умная голова» запланирован в Доме Маклецкого (улица Тургенева, 15) на воскресенье, 28 июля. Начало в три часа дня.
Воскресный мастер-класс под названием «Сидела сова — умная голова» посвящён традиционной уральской росписи. В первую очередь — изображению сов, которые у уральцев в прежние времена считались оберегом. В рамках занятия педагог Екатерина Шкель покажет образцы уральских «оберегательных» сов, расскажет об их особенностях и объяснит культурное значение. А главное — дети и их родители смогут научиться создавать деревянных росписных совушек. Для этого даже не нужно приносить с собой материалы — организаторы мастер-класса обещают обеспечить участников всем необходимым для рукоделия.
Мастер-класс «Сидела сова — умная голова» запланирован в Доме Маклецкого (улица Тургенева, 15) на воскресенье, 28 июля. Начало в три часа дня.
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