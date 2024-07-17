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Екатеринбургский зоопарк проводит конкурс к своему юбилею
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
В следующем, 2025 году, Екатеринбургский зоопарк будет отмечать солидный, пусть и некруглый юбилей — 95 лет со дня своего основания. Можно считать, что праздничные мероприятия начались уже сейчас, и первым из них стал фотоконкурс.
В честь 95-летия Екатеринбургский зоопарк объявил среди посетителей фотоконкурс. Называется он «Екатеринбургский зоопарк сегодня» и требует от участников элементарного — сделать фотопортрет кого-то из обитателей зоопарка или под каким-то особо эффектным ракурсом запечатлеть территорию самого учреждения, и выслать на электронную почту pr@ekazoo.ru.
Лучшие фотографии, присланные участниками и отобранные Жюри будут опубликованы в юбилейной книге, посвященной 95-летию Екатеринбургского зоопарка, а победители конкурса награждены экземпляром юбилейной книги и сувенирами от Екатеринбургского зоопарка, — обещают организаторы конкурса.
Для справки, Екатеринбургский зоопарк был открыт 10 мая 1930 года. Концепция его разрабатывалась ещё раньше, до революции, членами Уральского общества любителей естествознания. Первоначально учреждение работало в формате зоовыставок, но постепенно получило постоянное место и большую коллекцию «живых экспонатов». Сейчас на территории зоопарка проживает около 1000 животных, представители 350 видов фауны из различных уголков мира. Зоопарк несёт далеко не только развлекательную и просветительскую функции. Он помогает лучше изучать образ жизни и повадки животных, а также сохранять редкие виды зверей и птиц от полного исчезновения.
В честь 95-летия Екатеринбургский зоопарк объявил среди посетителей фотоконкурс. Называется он «Екатеринбургский зоопарк сегодня» и требует от участников элементарного — сделать фотопортрет кого-то из обитателей зоопарка или под каким-то особо эффектным ракурсом запечатлеть территорию самого учреждения, и выслать на электронную почту pr@ekazoo.ru.
Лучшие фотографии, присланные участниками и отобранные Жюри будут опубликованы в юбилейной книге, посвященной 95-летию Екатеринбургского зоопарка, а победители конкурса награждены экземпляром юбилейной книги и сувенирами от Екатеринбургского зоопарка, — обещают организаторы конкурса.
Для справки, Екатеринбургский зоопарк был открыт 10 мая 1930 года. Концепция его разрабатывалась ещё раньше, до революции, членами Уральского общества любителей естествознания. Первоначально учреждение работало в формате зоовыставок, но постепенно получило постоянное место и большую коллекцию «живых экспонатов». Сейчас на территории зоопарка проживает около 1000 животных, представители 350 видов фауны из различных уголков мира. Зоопарк несёт далеко не только развлекательную и просветительскую функции. Он помогает лучше изучать образ жизни и повадки животных, а также сохранять редкие виды зверей и птиц от полного исчезновения.
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