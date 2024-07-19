Причиной половины ДТП в Свердловской области назвали плохие дороги





– сказал Дмитрий Кузнецов. «Идёт сейчас реконструкция автомобильной дороги Пермь-Екатеринбург – огромные пробки. Госавтоинспекция выезжает и с подрядчиками работы определённые проводит: здесь необходимо асфальтировать, ямку заделать, а сами они как будто не видят! Приехали, показали: вот здесь делайте, здесь расширьте, здесь знаки поправьте, здесь ограждение, освещение отрегулируйте, чтобы работало, у светофора поменяйте режим. Начинаем работать уже как специалисты дорожных служб. Приходится это делать»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Заместитель начальника свердловской ГИБДД Дмитрий Кузнецов заявил, что каждое второе ДТП в регионе происходит из-за плохих дорог. По его словам, только с начала года автоинспекторами было вынесено 1200 предписаний из-за плохого содержания дорог.В Госавтоинспекции также недовольны тем, что дороги постоянно ремонтируются, из-за чего автомобилисты всё лето проводят в многокилометровых пробках, но ситуация не меняется.По словам Кузнецова, они постоянно сталкиваются либо с отсутствием дорожной разметки, либо с дефектами покрытия. Также бывают ситуации, когда дорожные знаки не видно из-за зелени. Это случается реже, но из-за этого тоже происходят аварии.Кроме этого, если каждое второе происходит из-за дефектов дорог, то каждое третье – из-за превышения скорости, и каждое девятое – из-за выезда на встречную полосу движения. Всего с начала 2024 года на территории Свердловской области зарегистрировано 1227 ДТП, в которых 135 человек погибло. Чтобы уменьшить эти цифры, в ГИБДД предлагает увеличивать количество осевых ограждений и расширять дороги до четырёх полос. Самыми авариными назвали трассы «Екатеринбург – Полевской», «Екатеринбург – Реж», «Екатеринбург – Алапаевск».