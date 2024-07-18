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На основе материалов Ельцин Центра американец снял масштабный документальный фильм
Фрагмент постера фильма «Непрошедшее время»
В Интернет выложили две серии десятисерийного документального фильма «Непрошедшее время». Он менее, чем за сутки начал собирать многотысячные просмотры.
Документальный цикл «Непрошедшее время» из 10 серий посвящён переломному десятилетию в истории нашей страны — 90-ым годам и ключевым личностям этой эпохи. Среди героев фильма — Борис Ельцин, Михаил Горбачёв, лидеры образовывающихся в постперестроечное время партий, главы государств, создававшихся на обломках Советского Союза. Многие из этих героев дали интервью авторам. В документальный фильм включена прямая речь Бориса Немцова, Владимира Потанина, Альфреда Коха, Юрия Лужкова. Они в своих монологах пытаются разобраться, что же произошло с Советским Союзам, правильным ли путём пошла постсоветская России, какое будущее ждёт россиян в дальнейшем.
Фильм «Непрошедшее время» уникален своим масштабом и объёмом предоставленных зрителю материалов. Каждая из десяти серий по хронометражу тянет на отдельную полнометражку. Основу документальной работы составили материалы, хранящиеся в Екатеринбурге, в Ельцин Центре. С ними ознакомились авторы фильма, команда американского режиссёра Яна Визинберга. Они занимались подготовкой мультимедийных программам для Музея Бориса Ельцина, а когда их задача была завершена, и было принято решение имеющиеся неиспользованные съёмки переработать в огромное документальное полотно. На досъёмки, монтаж, обработку видео и аудио, создание титров ушло 12 лет. И сейчас документалисты готовы выставить итог своих трудов на зрительский суд.
Первые две серии «Непрошедшего времени» имеют подзаголовки «Пробуждение» (она рассказывает о горбачёвских реформах) и «Незавершённая революция» (о неудавшемся путче). Третью серию кинематографисты обещают обнародовать 30 июля. Она будет называться «Беловежская пуща».
Документальный цикл «Непрошедшее время» из 10 серий посвящён переломному десятилетию в истории нашей страны — 90-ым годам и ключевым личностям этой эпохи. Среди героев фильма — Борис Ельцин, Михаил Горбачёв, лидеры образовывающихся в постперестроечное время партий, главы государств, создававшихся на обломках Советского Союза. Многие из этих героев дали интервью авторам. В документальный фильм включена прямая речь Бориса Немцова, Владимира Потанина, Альфреда Коха, Юрия Лужкова. Они в своих монологах пытаются разобраться, что же произошло с Советским Союзам, правильным ли путём пошла постсоветская России, какое будущее ждёт россиян в дальнейшем.
Фильм «Непрошедшее время» уникален своим масштабом и объёмом предоставленных зрителю материалов. Каждая из десяти серий по хронометражу тянет на отдельную полнометражку. Основу документальной работы составили материалы, хранящиеся в Екатеринбурге, в Ельцин Центре. С ними ознакомились авторы фильма, команда американского режиссёра Яна Визинберга. Они занимались подготовкой мультимедийных программам для Музея Бориса Ельцина, а когда их задача была завершена, и было принято решение имеющиеся неиспользованные съёмки переработать в огромное документальное полотно. На досъёмки, монтаж, обработку видео и аудио, создание титров ушло 12 лет. И сейчас документалисты готовы выставить итог своих трудов на зрительский суд.
Первые две серии «Непрошедшего времени» имеют подзаголовки «Пробуждение» (она рассказывает о горбачёвских реформах) и «Незавершённая революция» (о неудавшемся путче). Третью серию кинематографисты обещают обнародовать 30 июля. Она будет называться «Беловежская пуща».
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