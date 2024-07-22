Прокуратура проверит лагерь «Звёздный» в Горноуральском округе после выпадения ребёнка из окна





– сообщили в ведомстве. «Прокуратура выясняет обстоятельства травмирования ребенка. Будет дана правовая оценка действиям сотрудников детского лагеря на предмет соблюдения требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, в том числе будет выясняться, как организована работа по присмотру за детьми»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Прокуратура Пригородного района намерена проверить детский лагерь «Звёздный» имени В.Г. Удовенко в Горноуральском городском округе, где накануне, 25 июля, семилетний мальчик, приехавший отдохнуть на третью смену, выпал из окна второго этажа.По данным пресс-службы областной прокуратуры, ребёнку захотелось посмотреть в окно и, чтобы ему было всё лучше видно, он забрался на подоконник, после чего он упал. Это произошло во время тихого часа. Кроме него в комнате были другие мальчики его возраста. На окнах не было блокирующих устройств, поэтому дети могли беспрепятственно их открывать и выглядывать наружу.Надзорный орган также намерен узнать, принимали ли работники лагеря какие-либо меры по блокировке оконНасколько серьёзные травмы получил выпавший из окна ребёнок, пока неизвестно. Сообщается лишь то, что его увезли в больницу с различными травмами. Прокуратура планируют запросить документы о степени тяжести полученного вреда немного после обследования.