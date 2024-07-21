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В Свердловской области пятые сутки ищут 20-летнего парня с ДЦП
Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт»
В Свердловской области под Красноуфимском пятые сутки ищут 20-летнего Даниила Багаутдинова, страдающего ДЦП. Парень приехал погостить к родственникам в деревню и исчез.
Как рассказала «Е1» мама молодого человека, они семьей приехали в деревню Татарская Еманзельга на день рождение к родне, и 21 июля, около 22.30, когда они праздновали, он вышел за калитку и пропал. Родные не могут объяснить, как это случилось, так как, с их слов, они и раньше приезжали в это место, но парень никуда один не уходил.
Сейчас в его поисках участвует больше ста сотрудников полиции. Искать парня также помогают специалисты МЧС, волонтёры поискового отряда «ЛизаАлерт» и неравнодушные уральцы. Сообщается, что за эти дни было проверили около 15 километров в радиусе исчезновения молодого человека.
В день пропажи Даниил был одет в чёрную футболку, белые шорты и синие шлепки. Всех, кто мог его видеть, просят звонить по телефону горячей линии «ЛизыАлерт» 8 800 700–54–52.
Как рассказала «Е1» мама молодого человека, они семьей приехали в деревню Татарская Еманзельга на день рождение к родне, и 21 июля, около 22.30, когда они праздновали, он вышел за калитку и пропал. Родные не могут объяснить, как это случилось, так как, с их слов, они и раньше приезжали в это место, но парень никуда один не уходил.
Сейчас в его поисках участвует больше ста сотрудников полиции. Искать парня также помогают специалисты МЧС, волонтёры поискового отряда «ЛизаАлерт» и неравнодушные уральцы. Сообщается, что за эти дни было проверили около 15 километров в радиусе исчезновения молодого человека.
В день пропажи Даниил был одет в чёрную футболку, белые шорты и синие шлепки. Всех, кто мог его видеть, просят звонить по телефону горячей линии «ЛизыАлерт» 8 800 700–54–52.
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