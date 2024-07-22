Суд отказал заказчику убийства ирбитского депутата в УДО

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Заказчику убийства депутата ирбитской гордумы, которое произошло в начале 2011 года, Александру Стерхову отказали в условно-досрочном освобождении.Речь идёт об убийстве, которое произошло в феврале 2011 года. Депутат погиб от множественных ранений, которые он получил от взрыва гранаты – её на калитке у дома погибшего чиновника установил нанятый Стерховым исполнитель убийства. Она пришла в действие, когда народный избранник открыл калитку. Спустя два дня потерпевший скончался в городской больнице.В марте 2012 года Александр Стерхов был признан виновным в совершении преступления по ч. 3 ст. 33, п. «з», ч. 1 ст. 105 УК РФ (организация убийства по найму) и приговорён к 13 годам 6 месяцам лишения свободы. В тот момент он скрывался от полиции заграницей, и был задержан 15 июля 2012 года в Египте после объявления в международный розыск.Недавно осуждённый подал ходатайство об условно-досрочном освобождении. Сообщается, что сидеть ему осталось 11 месяцев 21 день.Представитель прокуратуры на заседании сразу выразил возражения, указав на нестабильное поведение в период отбывания наказания, наличие дисциплинарных взысканий за допущенные в колонии нарушения и на непринятие мер к возмещению морального вреда потерпевшей (по решению суда осуждённый также должен был возместить моральный ущерб в размере 500 тысяч рублей). «Суд, с учётом мнения прокурора, отказал Александру Стерхову в удовлетворении ходатайства об условно-досрочном освобождении. Судебный акт не вступил в законную силу. Осуждённый продолжит отбывать наказание в виде лишения свободы в пенитенциарном учреждении», – подытожили в прокуратуре.