Возрастное ограничение 18+
СК: в Москве мужчина напал на мать с младенцем и попытался похитить ребёнка
Иллюстрация: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
На юго-востоке Москвы в людном месте мужчина напал на женщину с младенцем и попытался похитить ребёнка.
На кадрах, опубликованных СК, видно, как некий мужчина бежит за женщиной в сквере, догоняет и пытается вырвать из ее рук младенца. Женщина упала на землю, после этого похититель с ребёнком попытался убежать. За ним бросились очевидцы.
В СК уточнили, что это произошло вблизи жилого дома на Ферганском проезде.
«Фигурант напал на ранее незнакомую женщину и ее ребенка 2024 года рождения. Применяя насилие, он выхватил у нее из рук ребенка и попытался скрыться бегством, однако был преследован очевидцем произошедшего. В результате подозреваемый бросил младенца на землю, причинив ей множественные телесные повреждения», — сообщили в СК Москвы.
Похитителя задержали. Им оказался мужчина 1997 года рождения. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения, добавили в СК.
Его мотивы пока неизвестны. Также пока не сообщается о состоянии младенца.
Возбуждено уголовное по статье о похищении человека.
На кадрах, опубликованных СК, видно, как некий мужчина бежит за женщиной в сквере, догоняет и пытается вырвать из ее рук младенца. Женщина упала на землю, после этого похититель с ребёнком попытался убежать. За ним бросились очевидцы.
В СК уточнили, что это произошло вблизи жилого дома на Ферганском проезде.
«Фигурант напал на ранее незнакомую женщину и ее ребенка 2024 года рождения. Применяя насилие, он выхватил у нее из рук ребенка и попытался скрыться бегством, однако был преследован очевидцем произошедшего. В результате подозреваемый бросил младенца на землю, причинив ей множественные телесные повреждения», — сообщили в СК Москвы.
Похитителя задержали. Им оказался мужчина 1997 года рождения. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения, добавили в СК.
Его мотивы пока неизвестны. Также пока не сообщается о состоянии младенца.
Возбуждено уголовное по статье о похищении человека.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В полиции и СК прокомментировали ситуацию с душившей ребёнка матерью из Каменска-Уральского
23 июля 2024
23 июля 2024