СК: в Москве мужчина напал на мать с младенцем и попытался похитить ребёнка

Аля Трынова © Вечерние ведомости

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На юго-востоке Москвы в людном месте мужчина напал на женщину с младенцем и попытался похитить ребёнка.На кадрах, опубликованных СК, видно, как некий мужчина бежит за женщиной в сквере, догоняет и пытается вырвать из ее рук младенца. Женщина упала на землю, после этого похититель с ребёнком попытался убежать. За ним бросились очевидцы.В СК уточнили, что это произошло вблизи жилого дома на Ферганском проезде.«Фигурант напал на ранее незнакомую женщину и ее ребенка 2024 года рождения. Применяя насилие, он выхватил у нее из рук ребенка и попытался скрыться бегством, однако был преследован очевидцем произошедшего. В результате подозреваемый бросил младенца на землю, причинив ей множественные телесные повреждения», — сообщили в СК Москвы.Похитителя задержали. Им оказался мужчина 1997 года рождения. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения, добавили в СК.Его мотивы пока неизвестны. Также пока не сообщается о состоянии младенца.Возбуждено уголовное по статье о похищении человека.