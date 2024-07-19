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На загородной дороге под Ревдой в ДТП погиб подросток
Иллюстрация: Вечерние Ведомости
Буквально несколько часов назад на дороге, соединяющей Ревду и Курганово произошла серьёзная автоавария, в которой пострадал один несовершеннолетний, а второй погиб. Трагедия случилась в результате столкновения легкового автомобиля и «ГАЗели».
Смертельное ДТП случилось сегодня, 26 июля, в 15.50. На шестом километре автодороги «Ревда-Дегтярск-Курганово» Ревдинского района столкнулись легковая машина «Лада Гранта» и грузовая «ГАЗель». По предварительной информации, виновников происшествия стал водитель грузовичка, врезавшийся в идущую по встречке «Ладу».
Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства автоаварии под Ревдой, но на данный момент уже известно, что в результате ДТП погиб 15-летний подросток, который сидел на пассажирском сидении «Лады». Второй несовершеннолетний пассажир получил травмы — переломы ключицы и голени. Сейчас ему оказывают необходимую помощь медики.
Прокуратура города Ревды, куда поступило сообщение о смертельной аварии, взяла на контроль проведение доследственной проверки. На место происшествия выезжал прокурор города Григорий Чесноков.
Смертельное ДТП случилось сегодня, 26 июля, в 15.50. На шестом километре автодороги «Ревда-Дегтярск-Курганово» Ревдинского района столкнулись легковая машина «Лада Гранта» и грузовая «ГАЗель». По предварительной информации, виновников происшествия стал водитель грузовичка, врезавшийся в идущую по встречке «Ладу».
Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства автоаварии под Ревдой, но на данный момент уже известно, что в результате ДТП погиб 15-летний подросток, который сидел на пассажирском сидении «Лады». Второй несовершеннолетний пассажир получил травмы — переломы ключицы и голени. Сейчас ему оказывают необходимую помощь медики.
Прокуратура города Ревды, куда поступило сообщение о смертельной аварии, взяла на контроль проведение доследственной проверки. На место происшествия выезжал прокурор города Григорий Чесноков.
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