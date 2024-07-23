Росреестр: по 94 процентам объектов недвижимости Пермского края в ЕГРН внесены сведения о правах

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В Управлении Росреестра по Пермскому краю на расширенном заседании коллегии подвели итоги работы в первом полугодии 2024 года.В текущем году Росреестром введена в промышленную эксплуатацию ФГИС единая цифровая платформа «Национальная система пространственных данных», одним из основных информационных ресурсов которой является Единый государственный реестр недвижимости. Как ранее отметил председатель Правительства РФ Михаил Мишустин: «В современном мире, когда потоки сведений непрерывно увеличиваются по скорости и по объему, работа с данными приобретает все большее значение. Поэтому очень важно, чтобы пользователи получали объективную, актуальную информацию. И главные требования к ней - это качество, достоверность и оперативность».Полный и точный реестр недвижимости позволяет оперативно оказывать государственные и муниципальные услуги, в том числе в электронном виде, разработать удобные сервисы в интересах людей, бизнеса и органов власти.По динамике наполнения Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) актуальными сведениями Пермский край занимает лидирующие позиции как в Приволжском федеральном округе, так и в Российской Федерации.Субъект одним из первых в полном объёме внес в ЕГРН сведения о границах населенных пунктов и территориальных зон.По состоянию на первое июля 2024 года общий объем объектов недвижимости Пермского края, учтенных в ЕГРН, составил 3 млн. 077 тысяч, из них права не зарегистрированы на 179 тыс. объектов (6 процентов от общего объема). Это 119 тысяч объектов капитального строительства и 60 тысяч земельных участков.В результате слаженной работы Росреестра с органами государственной власти и местного самоуправления Прикамья с 2021 года по 1 июля 2024 года общий объем объектов без прав в ЕГРН сокращен на 771 тыс. объектов. Только в текущем году в ЕГРН внесены сведения о правообладателях 67 тыс. объектов недвижимости.В регионе продолжится активная работа с гражданами по разъяснению порядка оформления прав в рамках законодательных амнистий, направленных на упрощение регистрации прав и кадастрового учета отдельных видов объектов, и в общем о преимуществах зарегистрированного права в ЕГРН.«Полнота и актуальность данных ЕГРН способствуют повышению инвестиционной привлекательности, росту экономики и социальному развитию Пермского края», - отметила Лариса Аржевитина, руководитель Управления Росреестра по Пермскому краю.Для ведомства работа по инвестиционным проектам Пермского края, как и прежде, имеет особое значение.Инициативный порядок взаимодействия регионального Управления Росреестра с краевым правительством, муниципалитетами, застройщиками по принципу «Цифрового профиля объекта» в целях реализации инвестиционных проектов, строительства объектов социального назначения, объектов инженерной инфраструктуры и иных объектов, которые определяют социально-экономическое развитие территории, реализуется без сбоев. На контроле в 2024 году около 110 проектов. Выстроенная система сопровождения с момента подготовки и инициации проектов, дальнейшей предварительной проверки межевых и технических планов позволяют обеспечить проведение учетно-регистрационных действий по ним в течение 4-х рабочих часов.Приоритетом остается участие Управления в процессах газификации региона и ее новый вектор «социальная догазификация садовых некоммерческих товариществ».Пермский край один из регионов-лидеров по масштабам газификации. Управлением в 2023 году зарегистрировано 9 679 газопроводов, в текущем году – 4 267. Газификация – событие, побуждающее граждан зарегистрировать права на недвижимость. И в этом Росреестр и муниципалитеты оказывают жителям всестороннюю поддержку.В перечень подлежащих газификации вошло 462 СНТ в 14 населенных пунктах Пермского края.Для реализации программы Управлением налажено взаимодействие с Министерством ЖКХ и благоустройства Пермского края, филиалом ПАО «Газпром». Росреестром разработан «Путеводитель для садоводов. Шаги по догазификации жилых домов в СНТ». В сентябре на странице Управления в социальной сети «ВКонтакте» для садоводов пройдёт очередной вебинар, будут организованы очные встречи с председателями СНТ. Проблемные вопросы СНТ, связанные с препятствиями по оформлению документов, планируется рассматривать на заседаниях оперативного регионального штаба «Земля для стройки и туризма, газификация СНТ».