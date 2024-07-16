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Оползни в Эфиопии унесли жизни более 200 человек

13.57 Среда, 24 июля 2024
Иллюстрация: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
На этой неделе на юге Эфиопии сошли два крупных оползня, вызванные проливными дождями.

По последним данным местных властей, число погибших достигло 229 человек, сообщает EBC. Среди погибших 148 мужчин и 81 женщина.

Число жертв может возрасти, поскольку спасательные работы продолжаются, и под завалами могут находиться люди.

Как сообщает агентство Reuters, причиной трагедии стали проливные дожди. Первый оползень накрыл местных жителей, второй — тех, кто участвовал в спасательных операциях.

Некоторых удалось спасти. По меньшей мере пять человек, извлеченные из грязи, сейчас проходят лечение. Однако, несмотря на усилия спасателей и местного сообщества, многие до сих пор числятся пропавшими без вести.

Эфиопия часто страдает от оползней в сезон дождей. Ранее, в мае 2018 года, аналогичные оползни привели к гибели 45 человек в этом же регионе. В прошлом году, по данным ООН, наводнения и оползни унесли жизни по меньшей мере 43 человек.

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Никита Опарин © Вечерние ведомости


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