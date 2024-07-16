Оползни в Эфиопии унесли жизни более 200 человек

Никита Опарин © Вечерние ведомости

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На этой неделе на юге Эфиопии сошли два крупных оползня, вызванные проливными дождями.По последним данным местных властей, число погибших достигло 229 человек, сообщает EBC. Среди погибших 148 мужчин и 81 женщина.Число жертв может возрасти, поскольку спасательные работы продолжаются, и под завалами могут находиться люди.Как сообщает агентство Reuters, причиной трагедии стали проливные дожди. Первый оползень накрыл местных жителей, второй — тех, кто участвовал в спасательных операциях.Некоторых удалось спасти. По меньшей мере пять человек, извлеченные из грязи, сейчас проходят лечение. Однако, несмотря на усилия спасателей и местного сообщества, многие до сих пор числятся пропавшими без вести.Эфиопия часто страдает от оползней в сезон дождей. Ранее, в мае 2018 года, аналогичные оползни привели к гибели 45 человек в этом же регионе. В прошлом году, по данным ООН, наводнения и оползни унесли жизни по меньшей мере 43 человек.