Глава свердловского фонда капремонта призвал больше рожать, чтобы закрыть дефицит электриков

– уверен Станислав Суханов.

«У нас кадровый дефицит связан, во-первых, с уменьшением количества рождаемости. Сегодня дети, которые готовы производить потомство – это дети 1998 года, а это был пик снижения рождаемости тоже. И через 18 лет мы снова получим эту ситуацию. И президент же говорит, что нужно три ребёнка. Я поддерживаю, надо – три. Тогда у нас и с кадрами проблем не будет»,