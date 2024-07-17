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Глава свердловского фонда капремонта призвал больше рожать, чтобы закрыть дефицит электриков
Иллюстрация: Юлия Медведева
Главный по капитального ремонту в Свердловской области Станислав Суханов заявил, что главная проблема строительной отрасли на сегодняшний день в кадровом голоде, и призвал женщин рожать по трое детей, чтобы закрыть дефицит электриков, которых сейчас сильнее всего не хватает региону.
С таким заявлением генеральный директор фонда капремонта области выступил в программе «Акцент» на ОТВ. По его словам, из-за того, что рабочих рук не хватает, сроки выполнения работ увеличиваются. Суханов считает, что разрешить проблему кадрового голода одними мигрантами не получится, так как и приток иностранных специалистов, как он заявил, тоже резко сократился. Выход из этой ситуации он увидел в увеличении рождаемости.
С таким заявлением генеральный директор фонда капремонта области выступил в программе «Акцент» на ОТВ. По его словам, из-за того, что рабочих рук не хватает, сроки выполнения работ увеличиваются. Суханов считает, что разрешить проблему кадрового голода одними мигрантами не получится, так как и приток иностранных специалистов, как он заявил, тоже резко сократился. Выход из этой ситуации он увидел в увеличении рождаемости.
«У нас кадровый дефицит связан, во-первых, с уменьшением количества рождаемости. Сегодня дети, которые готовы производить потомство – это дети 1998 года, а это был пик снижения рождаемости тоже. И через 18 лет мы снова получим эту ситуацию. И президент же говорит, что нужно три ребёнка. Я поддерживаю, надо – три. Тогда у нас и с кадрами проблем не будет»,
– уверен Станислав Суханов.
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