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Проблемы цифровизации сегодня: как автоматизация меняет уральский бизнес
Фото: Вечерние ведомости
Уральский рынок грузоперевозок активно развивается. Регион удобен бизнесу за счет налаженной логистики и уникального географического положения. Он связывает Россию с Азией и остальным миром. В последние годы уральские компании учатся работать в условиях ограничений и глобального тренда на цифровизацию, который поддерживается на уровне Президента РФ. О том, как уральские заводы и предприятия внедряют технологии, рассказал Александр Гаврилов, директор по развитию продукта «Яндекс Магистрали».
Что изменилось на уральском рынке за последние годы
Урал — крупнейший в России транспортный и логистический хаб. Он лидирует в сфере железнодорожных и автомобильных перевозок. И это закономерно, ведь в регионе много производителей металлических изделий, запчастей для автотранспорта и сельхозтехники. На рынке появились компании, заменившие ушедшие бренды. Активно развивается ритейл, электронная коммерция, промышленность. Уральский рынок сильно изменился с 2022-го года:
Влияние Китая на экономику Урала
Китай является ключевым внешним партнером Урала. Благодаря межрегиональным соглашениям товарооборот с КНР в 2023 году увеличился на 26,3%. Челябинская область сотрудничает с провинцией Хэйлунцзян и Синьцзян-Уйгурским Автономным регионом. Рассматривается сотрудничество с провинцией Шаньдун.
Свердловская область выгодна участникам рынка за счет инфраструктуры. Им удобнее таможенное оформление контейнерных грузов и других отправлений из Китая и Юго-Восточной Азии в Екатеринбурге, чем в Москве, поскольку в высокий сезон на станциях Московского железнодорожного узла регулярно возникают заторы.
По данным Главного таможенного управления КНР, за 4 месяца 2024 года товарооборот с Китаем вырос еще почти на 5%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и достиг $76,6 млрд.
Помимо Китая из Свердловской области товары поставлялись в Турцию, Казахстан, Узбекистан. Доля экспорта превысила импорт на 14,6%. Ввозили товары в основном из Китая и Казахстана (60,3%).
С учетом роста рынка, на Урале открыли 43 новых маршрута, реализуется ряд федеральных проектов, например, ТЛЦ «Уральский» с технологией ускоренной обработки контейнеров, который должен будет обслуживать 600 тыс. ДФЭ в год.
В регионе вводятся в эксплуатацию новые складские мощности, электрифицированные приемочные парки, ж/д станции. Регион активно адаптируется к новым реалиям и потребностям рынка. Ключевым трендом стала цифровизация. В последние годы она коснулась всех сфер и уральский рынок перевозок не стал исключением.
Через цифровую трансформацию уже проходят все лидеры рынка. ПЭК с помощью цифровых инструментов научились доставлять грузы быстрее. РЖД технологии помогли упростить доступ к инфраструктуре и повысить эффективность логистической цепочки.
Но процесс нельзя назвать простым, поскольку на пути цифровизации бизнес столкнулся с рядом сложностей.
Проблемы цифровизации логистики на Урале
— Неравенство регионов. В России достаточно много удаленных и не до конца освоенных территорий, что создает препятствия для их цифровизации и развития.
— Ограниченный доступ к передовым технологиям. Беспилотные автомобили, переход на 5G и другие цифровые достижения стоят дорого. Из-за этого некоторые инициативы развиваются медленно.
— Многоуровневое правовое регулирование. Полномочия в стране распределены между центральными и региональными органами власти. Из-за этого рынку не хватает единого подхода к вопросам типовых стандартов и цифровых решений.
— «Узкие» места в грузовой транспортной инфраструктуре. С этим поможет справиться глобальный обмен данными и аналитика на каждом этапе.
— Недостаток водителей. Средний возраст водителей увеличивается. Это серьезное препятствие в условиях трансформации рынка и турбулентности в экономики.
— Старение автопарка. Средний возраст автомобиля в транспортной компании — 15 лет. Стоимость новой техники значительно выросла, как и цена запчастей на иномарки. А у уральских перевозчиков, главным образом, европейские тягачи.
— Санкции. Из-за них стоимость фрахта выросла. Подорожали грузовики, расходные материалы, комплектующие. Новые логистические схемы дороже в среднем на 20-30%.
Роль государства в цифровой трансформации
Государство прямо и косвенно стимулирует развитие технологий, способствующих цифровизации разных сфер. В логистике, например, это «Транспортная стратегия России до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года», «Стратегия цифровой трансформации транспортной отрасли РФ», проект «Беспилотные логистические коридоры», который уже тестируется и будет завершен к 2030-му году.
Он предусматривает оборудование под беспилотные магистрали 19,5 км федеральных трасс для передвижения автономных грузовиков, включая М-11 и М-12. В эксперименте принимают участие «Почта России», «Национальные Телематические Системы» (НТС), «Первая экспедиционная компания» (ПЭК), СберАвтоТех, X5 Retail Group, КАМАЗ.
Использование беспилотных технологий в логистике уже стало частью реальности. Минтранс планирует кратно увеличить количество таких дорог, в том числе на Урале.
Что касается косвенных методов государственного стимулирования цифровизации, то в этом случае речь идет о новых требованиях, для соблюдения которых нужны современные цифровые инструменты: введение электронной отчетности, документооборота, онлайн-касс.
Основной упор в логистике сегодня сделан на «бесшовность» инструментов, чтобы данные были доступны всем участникам цепочки поставок: контролирующим органам, клиентам, перевозчикам.
Перспективы уральского рынка
Эксперты Ассоциации «Цифровой транспорт и логистика» считают, что в ближайшее время рынок продолжит трансформироваться, участники будут использовать всё больше цифровых инструментов. С ними сходятся во мнении и лидеры отрасли:
Рынок ждут серьезные трансформации:
Россия активно следует мировому тренду цифровизации логистики, несмотря на вызовы, с которыми она столкнулась в последние годы: изменение логистических цепочек, импортозамещение. Тем не менее, российскими цифровыми решениями уже заинтересовались партнеры из дружественных стран — например, в Казахстане и Узбекистане.
Уральский рынок проходит через активную цифровую трансформацию, которая поможет передовому логистическому региону развиваться еще быстрее. Государство всячески этому содействует на самом высоком уровне. Цифровизация неизбежна, поэтому со временем все заводы и предприятия перейдут в новую реальность. На российском рынке уже есть отечественные ИТ-решения, которые не только способствуют оптимизации расходов, но и органично встраиваются в бизнес-процессы, обеспечивая мягкую трансформацию с минимальными рисками.
Что изменилось на уральском рынке за последние годы
Урал — крупнейший в России транспортный и логистический хаб. Он лидирует в сфере железнодорожных и автомобильных перевозок. И это закономерно, ведь в регионе много производителей металлических изделий, запчастей для автотранспорта и сельхозтехники. На рынке появились компании, заменившие ушедшие бренды. Активно развивается ритейл, электронная коммерция, промышленность. Уральский рынок сильно изменился с 2022-го года:
- Челябинская, Свердловская область и Пермский край стали топовыми логистическими центрами;
- На внутреннем рынке лидируют московское, красноярское, новосибирское и омское направления;
- На внешний рынок повлияло расширение пропускной способности границ с Казахстаном и Китаем;
- Количество партнеров Урала выросло до 120 стран.
Влияние Китая на экономику Урала
Китай является ключевым внешним партнером Урала. Благодаря межрегиональным соглашениям товарооборот с КНР в 2023 году увеличился на 26,3%. Челябинская область сотрудничает с провинцией Хэйлунцзян и Синьцзян-Уйгурским Автономным регионом. Рассматривается сотрудничество с провинцией Шаньдун.
Свердловская область выгодна участникам рынка за счет инфраструктуры. Им удобнее таможенное оформление контейнерных грузов и других отправлений из Китая и Юго-Восточной Азии в Екатеринбурге, чем в Москве, поскольку в высокий сезон на станциях Московского железнодорожного узла регулярно возникают заторы.
По данным Главного таможенного управления КНР, за 4 месяца 2024 года товарооборот с Китаем вырос еще почти на 5%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и достиг $76,6 млрд.
«Глобальный разворот России на Восток сделал страны Азии и Китай в частности альтернативой сжавшемуся рынку Европы», — высказывает мнение основатель логистической компании Optimalog Георгий Властопуло.
Помимо Китая из Свердловской области товары поставлялись в Турцию, Казахстан, Узбекистан. Доля экспорта превысила импорт на 14,6%. Ввозили товары в основном из Китая и Казахстана (60,3%).
С учетом роста рынка, на Урале открыли 43 новых маршрута, реализуется ряд федеральных проектов, например, ТЛЦ «Уральский» с технологией ускоренной обработки контейнеров, который должен будет обслуживать 600 тыс. ДФЭ в год.
В регионе вводятся в эксплуатацию новые складские мощности, электрифицированные приемочные парки, ж/д станции. Регион активно адаптируется к новым реалиям и потребностям рынка. Ключевым трендом стала цифровизация. В последние годы она коснулась всех сфер и уральский рынок перевозок не стал исключением.
«Цифровизация логистики позволяет сократить количество рутинных процессов и оптимизировать расходы. Вскоре без нее будет невозможно работать. В 2024 году этот тренд непременно наберет обороты и выйдет на новый этап», — считает доцент кафедры логистики и коммерции УрГЭУ Глеб Савин.
Через цифровую трансформацию уже проходят все лидеры рынка. ПЭК с помощью цифровых инструментов научились доставлять грузы быстрее. РЖД технологии помогли упростить доступ к инфраструктуре и повысить эффективность логистической цепочки.
Но процесс нельзя назвать простым, поскольку на пути цифровизации бизнес столкнулся с рядом сложностей.
Проблемы цифровизации логистики на Урале
— Неравенство регионов. В России достаточно много удаленных и не до конца освоенных территорий, что создает препятствия для их цифровизации и развития.
— Ограниченный доступ к передовым технологиям. Беспилотные автомобили, переход на 5G и другие цифровые достижения стоят дорого. Из-за этого некоторые инициативы развиваются медленно.
— Многоуровневое правовое регулирование. Полномочия в стране распределены между центральными и региональными органами власти. Из-за этого рынку не хватает единого подхода к вопросам типовых стандартов и цифровых решений.
— «Узкие» места в грузовой транспортной инфраструктуре. С этим поможет справиться глобальный обмен данными и аналитика на каждом этапе.
— Недостаток водителей. Средний возраст водителей увеличивается. Это серьезное препятствие в условиях трансформации рынка и турбулентности в экономики.
— Старение автопарка. Средний возраст автомобиля в транспортной компании — 15 лет. Стоимость новой техники значительно выросла, как и цена запчастей на иномарки. А у уральских перевозчиков, главным образом, европейские тягачи.
— Санкции. Из-за них стоимость фрахта выросла. Подорожали грузовики, расходные материалы, комплектующие. Новые логистические схемы дороже в среднем на 20-30%.
Роль государства в цифровой трансформации
Государство прямо и косвенно стимулирует развитие технологий, способствующих цифровизации разных сфер. В логистике, например, это «Транспортная стратегия России до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года», «Стратегия цифровой трансформации транспортной отрасли РФ», проект «Беспилотные логистические коридоры», который уже тестируется и будет завершен к 2030-му году.
Он предусматривает оборудование под беспилотные магистрали 19,5 км федеральных трасс для передвижения автономных грузовиков, включая М-11 и М-12. В эксперименте принимают участие «Почта России», «Национальные Телематические Системы» (НТС), «Первая экспедиционная компания» (ПЭК), СберАвтоТех, X5 Retail Group, КАМАЗ.
«Автопилот полностью исключает человеческий фактор, что повышает безопасность, а программирование идеальной модели движения экономит топливо (примерно 1 литр/100 км), снижает затраты на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств на 2-3%. Также применение беспилотников повышает экологичность перевозок благодаря снижению выбросов углекислого газа», — сказал генеральный директор ГК «Деловые Линии» Фарид Мадани».
Использование беспилотных технологий в логистике уже стало частью реальности. Минтранс планирует кратно увеличить количество таких дорог, в том числе на Урале.
Что касается косвенных методов государственного стимулирования цифровизации, то в этом случае речь идет о новых требованиях, для соблюдения которых нужны современные цифровые инструменты: введение электронной отчетности, документооборота, онлайн-касс.
Основной упор в логистике сегодня сделан на «бесшовность» инструментов, чтобы данные были доступны всем участникам цепочки поставок: контролирующим органам, клиентам, перевозчикам.
Перспективы уральского рынка
Эксперты Ассоциации «Цифровой транспорт и логистика» считают, что в ближайшее время рынок продолжит трансформироваться, участники будут использовать всё больше цифровых инструментов. С ними сходятся во мнении и лидеры отрасли:
«Долгие годы большинство складов, хабов и других площадок были сосредоточены в Московском регионе. Теперь с учетом разворота на Восток растет логистическая роль Екатеринбурга, Новосибирска, Казани и других городов-миллионников», — комментирует директор по транспортной логистике ПЭК Игорь Алексашов.
Рынок ждут серьезные трансформации:
- С 1 января 2025 года нельзя будет закупать иностранное ПО. Участники рынка получат российские отраслевые решения, защищенные от кибератак, ведь транспортная отрасль и ее отдельные объекты относятся к критической инфраструктуре, особенно в таких ключевых логистических хабах, как Урал. Уровень безопасности и защита данных вырастут;
- ЭДО появится в авиационных и морских перевозках. Существующая номенклатура документов расширится;
- Тренд на развитие цифровых компетенций продолжит развиваться. Появятся корпоративные образовательные программы по обучению сотрудников работе с цифровыми инструментами;
- Увеличится количество цифровых платформ для перевозчиков, фулфилмент-операторов, поскольку закупка транспортных услуг на специальных площадках стала обязательной;
- Появятся мобильные приложения и другие цифровые инструменты, обеспечивающие взаимодействие между водителями и пассажирами в междугородних перевозках.
Подведем итоги
Россия активно следует мировому тренду цифровизации логистики, несмотря на вызовы, с которыми она столкнулась в последние годы: изменение логистических цепочек, импортозамещение. Тем не менее, российскими цифровыми решениями уже заинтересовались партнеры из дружественных стран — например, в Казахстане и Узбекистане.
«Компании Казахстана более активно подходят к вопросам цифровой трансформации и оптимизации бизнес-процессов. В рейтинге ООН Казахстан обходит Россию по уровню развития электронного правительства. При этом, у нас есть большой потенциал для развития цифровизации в стране. Чем больше заводы и предприятия Свердловской области будут узнавать о цифровизации и ИТ-инструментах, которые сегодня есть на российском рынке, тем быстрее технологии будут проникать в разные сферы», — рассказал Алексей Федотов, директор по развитию бизнеса «Яндекс».
Уральский рынок проходит через активную цифровую трансформацию, которая поможет передовому логистическому региону развиваться еще быстрее. Государство всячески этому содействует на самом высоком уровне. Цифровизация неизбежна, поэтому со временем все заводы и предприятия перейдут в новую реальность. На российском рынке уже есть отечественные ИТ-решения, которые не только способствуют оптимизации расходов, но и органично встраиваются в бизнес-процессы, обеспечивая мягкую трансформацию с минимальными рисками.
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