Проблемы цифровизации сегодня: как автоматизация меняет уральский бизнес

Что изменилось на уральском рынке за последние годы



Челябинская, Свердловская область и Пермский край стали топовыми логистическими центрами;



На внутреннем рынке лидируют московское, красноярское, новосибирское и омское направления;



На внешний рынок повлияло расширение пропускной способности границ с Казахстаном и Китаем;



Количество партнеров Урала выросло до 120 стран.



Влияние Китая на экономику Урала



«Глобальный разворот России на Восток сделал страны Азии и Китай в частности альтернативой сжавшемуся рынку Европы», — высказывает мнение основатель логистической компании Optimalog Георгий Властопуло.



«Цифровизация логистики позволяет сократить количество рутинных процессов и оптимизировать расходы. Вскоре без нее будет невозможно работать. В 2024 году этот тренд непременно наберет обороты и выйдет на новый этап», — считает доцент кафедры логистики и коммерции УрГЭУ Глеб Савин.



Проблемы цифровизации логистики на Урале



Роль государства в цифровой трансформации



«Автопилот полностью исключает человеческий фактор, что повышает безопасность, а программирование идеальной модели движения экономит топливо (примерно 1 литр/100 км), снижает затраты на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств на 2-3%. Также применение беспилотников повышает экологичность перевозок благодаря снижению выбросов углекислого газа», — сказал генеральный директор ГК «Деловые Линии» Фарид Мадани».



Перспективы уральского рынка



«Долгие годы большинство складов, хабов и других площадок были сосредоточены в Московском регионе. Теперь с учетом разворота на Восток растет логистическая роль Екатеринбурга, Новосибирска, Казани и других городов-миллионников», — комментирует директор по транспортной логистике ПЭК Игорь Алексашов.



С 1 января 2025 года нельзя будет закупать иностранное ПО. Участники рынка получат российские отраслевые решения, защищенные от кибератак, ведь транспортная отрасль и ее отдельные объекты относятся к критической инфраструктуре, особенно в таких ключевых логистических хабах, как Урал. Уровень безопасности и защита данных вырастут;



ЭДО появится в авиационных и морских перевозках. Существующая номенклатура документов расширится;



Тренд на развитие цифровых компетенций продолжит развиваться. Появятся корпоративные образовательные программы по обучению сотрудников работе с цифровыми инструментами;



Увеличится количество цифровых платформ для перевозчиков, фулфилмент-операторов, поскольку закупка транспортных услуг на специальных площадках стала обязательной;



Появятся мобильные приложения и другие цифровые инструменты, обеспечивающие взаимодействие между водителями и пассажирами в междугородних перевозках.



Подведем итоги

«Компании Казахстана более активно подходят к вопросам цифровой трансформации и оптимизации бизнес-процессов. В рейтинге ООН Казахстан обходит Россию по уровню развития электронного правительства. При этом, у нас есть большой потенциал для развития цифровизации в стране. Чем больше заводы и предприятия Свердловской области будут узнавать о цифровизации и ИТ-инструментах, которые сегодня есть на российском рынке, тем быстрее технологии будут проникать в разные сферы», — рассказал Алексей Федотов, директор по развитию бизнеса «Яндекс».

Александр Гаврилов, директор по развитию продукта «Яндекс Магистрали» © Вечерние ведомости

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