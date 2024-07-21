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Быстрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за нарушения прав пенсионерки-инвалида из уральского села
Фото: Владислав Постников
Глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за нарушения прав пенсионерки-инвалида из села Колчедан, сообщает пресс-служба Следственного комитета.
В 2006 году у пенсионерки – инвалида Людмилы Невьянцевой сгорела квартира. Администрация предоставила женщине комнату в доме барачного типа, где нет ванны, санузла и горячей воды. Как сообщает «Уральский рабочий», в2021 году здание достигло аварийного состояния в 58%, поэтому пенсионерка переехала жить к знакомым и надеялась, что ей предоставят благоустроенное жилье.
Сотрудники местной администрации не признали комнату женщины аварийной и подали иск в суд, чтобы Людмила Невьянцева лишилась права использовать предоставленное жилье, так как не жила там два года. После освещения ситуации в СМИ пенсионерка заключила новый договор социального найма на 11 месяцев, по истечению которого женщина лишится своего единственного жилья. Также сообщается, что принято решение о проведении ремонта в помещении, но до настоящего времени работы не начаты, а по истечении срока договора пенсионерка лишится единственного жилья.
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин дал указание исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко возбудить уголовное дело и представить доклад о предварительных и окончательных результатах его расследования.
В 2006 году у пенсионерки – инвалида Людмилы Невьянцевой сгорела квартира. Администрация предоставила женщине комнату в доме барачного типа, где нет ванны, санузла и горячей воды. Как сообщает «Уральский рабочий», в2021 году здание достигло аварийного состояния в 58%, поэтому пенсионерка переехала жить к знакомым и надеялась, что ей предоставят благоустроенное жилье.
Сотрудники местной администрации не признали комнату женщины аварийной и подали иск в суд, чтобы Людмила Невьянцева лишилась права использовать предоставленное жилье, так как не жила там два года. После освещения ситуации в СМИ пенсионерка заключила новый договор социального найма на 11 месяцев, по истечению которого женщина лишится своего единственного жилья. Также сообщается, что принято решение о проведении ремонта в помещении, но до настоящего времени работы не начаты, а по истечении срока договора пенсионерка лишится единственного жилья.
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин дал указание исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко возбудить уголовное дело и представить доклад о предварительных и окончательных результатах его расследования.
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